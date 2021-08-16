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Срна: Шахтеру не дали три пенальти. Думаю, это не случайно

Премьер-лига
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Директор "горняков" высказался о судействе в УПЛ

Срна: Шахтеру не дали три пенальти. Думаю, это не случайно

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в эфире Великого футбола поделился мнением о судействе в матчах чемпионата с участием "горняков".

"Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно. Мы хотим, чтобы судили честно. Судьи тоже люди, могут ошибаться, но за две игры не ставить три пенальти – это мне непонятно", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
16.08.2021 в 11:09
Як вже надоїв той крисюк хорватський своїм ниттям. На полі тільки те й робив, що симулював і нив. Поза полем тільки ниття лишилось. ДАША - одним словом!
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