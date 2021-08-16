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Срна: Шахтеру не дали три пенальти. Думаю, это не случайно
Директор "горняков" высказался о судействе в УПЛ
фото - Олександр Приходько
Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна в эфире Великого футбола поделился мнением о судействе в матчах чемпионата с участием "горняков".
"Мы хотим честно проигрывать и честно выигрывать. Если после трех туров нам не дали три пенальти – я думаю, что это не случайно. Мы хотим, чтобы судили честно. Судьи тоже люди, могут ошибаться, но за две игры не ставить три пенальти – это мне непонятно", - сказал Срна.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
16.08.2021 в 11:09
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