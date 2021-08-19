Ориховский: Желаю Колосу побед, но только не в матчах с Рухом

В матче 4-го тура УПЛ полузащитник "Руха" Павел Ориховский сыграл против своей бывшей командой - "Колосом" (1:1).

Новичок львовян поделился своими впечатлениями о матче в Ковалевке.

"Я считаю, что верой и правдой служил "Колосу" два сезона, что был связан с ним контрактом. Поэтому у меня осталось в Ковалевке много друзей и знакомых. Многие из них побывали на нашем поединке, активно поддерживали "Колос", но когда мяч оказывался у меня, то никакого свиста не было, я даже слышал, как кто-то из болельщиков крикнул: "О, это наш парень".

Что касается непосредственно противостояния, то, на мой взгляд, ничья - справедливый итог. Как ни странно, до удаления защитника "Колоса" лучше играли мы, сумели открыть счет, но оказавшись в меньшинстве хозяева мобилизовались и таки наиграли на ответный гол.

В "Рухе" я играю на той же позиции, что и в "Колосе", но в игровом аспекте небольшие различия все же, имеются. Однако важно, что, как в Ковалевке, так и во Львове я чувствую доверие со стороны тренеров.

После матча пообщался со своими бывшими одноклубниками, они были разочарованы неудачным выступлением в Лиге Европы. Я пожелал им в чемпионате побед во всех поединках, кроме – с "Рухом", " - сказал Ориховский.