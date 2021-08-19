Бартулович: Где-то могли и вырвать победу, но довольны и ничьей с Динамо

Капитан "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал ничью команды из Петрово в поединке 4-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Добились ничьи за счет большой самоотдачи. Мы боролись друг за друга. Очень нам хотелось набрать первое очко в новом сезоне. Считаю, мы заслуженно взяли это очко в игре с "Динамо". Мы показали хороший футбол и тоже создавали моменты на контратаках у ворот киевской команды. Мы хорошо, компактно оборонялись, терпели и добились для себя позитивного результата. Вся команда – молодцы.

Если смотреть по моментам, то на последней минуте у нас был хороший шанс для взятия ворот. Может где-то могли и вырвать победу. Но нужно быть довольными и ничейному результату, потому что до того и у "Динамо" были неплохие моменты. Надо отметить игру Богдана Шуста, который выручил "Ингулец" несколько раз.

Если бы до матча сказали, что будет ничья в поединке с "Динамо", были бы довольны? Конечно! Все были бы за и были бы довольны ничейному результату с чемпионом Украины тем более в выездной игре.

Было ли "Динамо" не настолько сильным, как в прошлом сезоне в игре с нами? Скажу, что, наверное, мотивация у "Динамо" была не такой, как в игре прошлого сезона, когда, победив "Ингулец", они становились чемпионами. Вчера они сыграли не так остро, скажем так. Но и мы в этом матче сыграли лучше во всех аспектах – и в обороне, и на контратаках. Мы показали лучше футбол, чем в прошлом сезоне, когда проиграли динамовцам.

Кого выделю в "Динамо"? Тяжело кого-то выделить. От каждого игрока киевлян может исходить опасность. Эта игра показала, что каждый футболист "Динамо" угрожает воротам соперника. Кого-то выделять не хочется.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после матча сказал, что все молодцы. Он остался очень доволен тем, как мы играли. Все в команде довольны", - сказал Бартулович.