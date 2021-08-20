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Сампдория и Динамо не идут на компромисс в вопросе Супряги
Все дело в цене и платежах
Олександр Приходько
Киевское "
Впрочем, по информации Calciomercato, стороны далеки от компромисса.
По информации источника, киевский клуб хочет получить за форварда 8 млн евро и не собирается идти на уступки в данном вопросе.
В то же время, президент "Сампдории" Массимо Ферреро готов отдать за Супрягу 7 млн евро при условии аренды с обязательным выкупом, то есть, с рассрочкой платежей.
На данный момент, именно нежелание сторон идти на компромиссы блокирует потенциальную сделку.
Ранее сообщалось, что изначально "Сампдория" и "Динамо" обсуждали аренду Супряги за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро. Но впоследствии президент генуэзского клуба потребовал снижение цены.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.
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