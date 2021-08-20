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Сампдория и Динамо не идут на компромисс в вопросе Супряги

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все дело в цене и платежах

Сампдория и Динамо не идут на компромисс в вопросе Супряги

Олександр Приходько

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает контактировать с руководством "Сампдории" по потенциальному переходу 21-летнего форварда Владислава Супряги.

Впрочем, по информации Calciomercato, стороны далеки от компромисса.

По информации источника, киевский клуб хочет получить за форварда 8 млн евро и не собирается идти на уступки в данном вопросе.

В то же время, президент "Сампдории" Массимо Ферреро готов отдать за Супрягу 7 млн евро при условии аренды с обязательным выкупом, то есть, с рассрочкой платежей.

На данный момент, именно нежелание сторон идти на компромиссы блокирует потенциальную сделку.

Ранее сообщалось, что изначально "Сампдория" и "Динамо" обсуждали аренду Супряги за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро. Но впоследствии президент генуэзского клуба потребовал снижение цены.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (13)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
20.08.2021 в 21:26
ВИ ЗНУЩАЄТЕСЯ!!!??? ЩО РЕАЛЬНО - 8 МЛН забаганок суркіса ПРОТИ 7 МЛН пропозиції Сампдорії - і ось за це ТРИВАЄ ЦЕЙ БАЛАГАН - трансферна епопея УПЛ останнього десятиліття, не побоюсь цього слова.... Пзц, та за один лимон жидолихвар який гнав криа матами ультрас ДК і волав біля стадіону що вх@@рив 1.5 МЛРД (у якій валюті, цікаво?) у ДК і оце за лимон таке... Станіславський сказав б: Не верю
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0
0
crokodil (Днепропетровск)
20.08.2021 в 21:13
отпустите пацана. скольких уже в динамо похоронили как перспективных. Дайте шанс, не на Привозе..
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0
0
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ascent (Луксор)
20.08.2021 в 21:10
В Бельгию и шаг за шагом к вершине...
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0
0
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simargl (Чернигов)
20.08.2021 в 21:04
Денег хочет заработать Беня, которому наверняка принадлежат права на игрока. Отсюда такая упертость. Сурок отдал бы и за условные 5-6 лямов. Но он не хозяин, товар на реализации )))
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.08.2021 в 20:58
)))))))
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
20.08.2021 в 20:42
Да кому это бревно нужно.
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+4
-1
balamyt (Boston)
20.08.2021 в 20:34
Не на всех можно заработать или. Вернуть расходы. Нужно любым путем договотится. и. Уже отдать парня.....Сколько можно его мариновать, его цена не увеличивается а уменьшается. От этих неумных действий. ДинамоК
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+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
20.08.2021 в 20:30
Яка сумна новына :)
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+2
-2
krakow (Херсон)
20.08.2021 в 20:30
Бедный Массимо.Каким только идиотом,его здесь не выставляют. Президент из топ-чемпионата,готовый заплатить 7(!) миллионов,за последние две строчки...
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0
-1
royalstas (Вінниця)
20.08.2021 в 20:19
Можна питання? При чому тут Фіорентина?)
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+2
0
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zloyded (Киев)
20.08.2021 в 20:15
Чому наші журнашлюшки не пишуть скільки Динамо заплатило за Супрягу, за його утримання у клубі скільки витрачено?! А то все виглядає, що Динамо "загнуло" ціну і від цього "бідний" гравець страждає. Динамо хоче відбити витрати на нього, а про прибуток навіть і мови немає!
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0
-2
Trztrqtr (Украина)
20.08.2021 в 20:36
А при чем тут сколько Динамо на него потратило? Или ты не в курсе о примерах когда игрок приходил за большие деньги, а уходил за двое-трое дешевле чем за него платили? Итальянцы не хотят переплачивать за нападающего, который не забивает голы. И это логично. А сколько ДК потратило на его содержание-это проблема ДК и никого, в том числе журналистов, это волновать не должно. Если сейчас никто не хочет платить за Влада 8 млн или сколько там хочет Суркис, то значит он сейчас тех денег не стоит.
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+1
0
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armik (Киев)
20.08.2021 в 20:38
Бо самой тупой козе понятно, что Динамо не платило ни копейки, а это хитрый гешефт бени и изи.
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