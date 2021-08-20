Сампдория и Динамо не идут на компромисс в вопросе Супряги

Киевское " Динамо " продолжает контактировать с руководством "Сампдории" по потенциальному переходу 21-летнего форварда Владислава Супряги.

Впрочем, по информации Calciomercato, стороны далеки от компромисса.

По информации источника, киевский клуб хочет получить за форварда 8 млн евро и не собирается идти на уступки в данном вопросе.

В то же время, президент "Сампдории" Массимо Ферреро готов отдать за Супрягу 7 млн евро при условии аренды с обязательным выкупом, то есть, с рассрочкой платежей.

На данный момент, именно нежелание сторон идти на компромиссы блокирует потенциальную сделку.

Ранее сообщалось, что изначально "Сампдория" и "Динамо" обсуждали аренду Супряги за 1,5 миллиона евро с опцией выкупа в 7 миллионов евро. Но впоследствии президент генуэзского клуба потребовал снижение цены.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Супряга за "Динамо" провел 31 матч, в которых забил 3 гола и выполнил пять результативных передач.