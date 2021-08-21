Колос - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Ковалевский "Колос" сейчас в тяжелом положении. Команда Костышина выиграла лишь один из своих пяти матчей, сыграв четырежды вничью. После мировой с "Рухом" наставник признал, что в случае поражение, он, вероятно бы, покинул команду. Не беремся говорить, правда это или психологическая накачка футболистов, но мотивация сработала - "Колос" забил в меньшинстве. Посмотрим, будет ли это иметь долгоиграющий эффект.

У "Александрии" пока все стабильнее. Команда Гуры обыграла "Шахтер" и "Зарю", что с лихвой перекрывает неожиданное поражение "Минаю". В прошлом туре "горожане" переломили ход матча со "Львовом", добыли ничью, но по моментам превзошли соперника. Пока что у преемника Владимира Шарана дела идут неплохо.

Смотрите матч пятого тура УПЛ в воскресенье, 22-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.