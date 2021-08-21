Шевчук - о работе на ТВ: Человек должен отвечать за свои поступки. Накосячил – все

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о том, вернется ли он к работе на телевидении:

– Человек должен отвечать за свои поступки. Накосячил – все. Я отказываюсь от других приложений из телевидения после ухода из телеканалов "Футбол". Разве что в другую сферу. Свою телевизионную карьеру связываю исключительно с каналами "Футбол". Мы – одна семья.

- Готов ли вернуться?

– Не от меня это зависит, должно время пройти. Все равно я буду жить с этим. Все ошибаются. Я не ангел, но найдутся те, кому не понравится шелест моих крыльев, – сказал Шевчук.