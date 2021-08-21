Йовичевич: Сегодня были настоящие днепровские казаки

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Руха":

"Поздравляю команду с убедительной победой. Мы относились к сопернику с большим уважением, потому что "Рух" показывает очень интересный футбол. В последних матчах они демонстрировали, насколько могут быть опасны, особенно в переходном моменте.

Мы серьезно готовились против двух систем: 4-1-4-1 и 5-3-2. В последних двух матчах они играли по первому, но я давно знаю тренера, помню, как он работал в "Рухе" пару лет назад. Мы нашли примеры игры его команды по системе 5-3-2, и готовились к двум вариациям сегодня.

Меня очень радует, что команда поняла матч, контролировала темп и ритм игры. Сегодня были настоящие днепровские казаки, порадовали наших болельщиков. Хотел бы, чтобы наши победы позвали болельщиков еще в большем количестве в следующих матчах. Шаг за шагом идем.

На прошлой неделе мы потерпели поражение от "Десны" и сделали выводы. Поражение должно служить для следующих побед. Если сделаешь правильные выводы, это пойдет только на пользу. В жизни гораздо больше проигрываешь, чем выиграешь, поэтому надо с этим мириться. А сегодня давайте не будем скромными и покайфуем от хорошей победы, которая дает нам большую уверенность перед следующим матчем", - сказал Йовичевич.