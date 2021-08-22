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Болбат и Шкурин дебютировали за Десну и Динамо соответственно
Тренеры дали шанс обоим игрокам
Фото: ФК Динамо
Новичок черниговской "Десны" Сергей Болбат дебютировал за свою новую команду через два дня после трансфера. Игрок вышел после перерыва матча пятого тура УПЛ "Динамо" - "Десна" вместо Арвеладзе.
Это уже его пятый клуб в УПЛ. Ранее он играл за "Металлург Д", "Металлист", "Мариуполь" и "Шахтер". Именно с "горняками" в Болбата полноценный контракт, а в "Десне" Сергей находится на правах аренды.
Также в начале второго тайма поединка между "бело-синими" и "северянами" на поле в составе динамовцев вышел форвард Илья Шкурин, который присоединился к команде еще в начале июля. Для белорусского форварда - это дебют в официальных матчах за "Динамо". Ранее он сыграл в пяти спаррингах, забив три гола за 143 минуты.
На 75-ю минуту матча "Динамо" уверенно ведет в счете против "Десны" - 3:0. За текстовой онлайн трансляцией можно наблюдать
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