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Андрей Шевченко посетил тренировку Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-наставник сборной пообщался со своими бывшими подопечными

Андрей Шевченко посетил тренировку Шахтера

Скриншот: instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку донецкого "Шахтера".

44-летний специалист пообщался со своими бывшими подопечными Андреем Пятовым, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Марлосом.

К слову, вчера, 22 августа, Шевченко посетил матч 5-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и черниговской "Десной"(4:0).

Читайте такжеАндрей Шевченко: Мне интересен проект. Это может быть либо клуб, или еще и сборная
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В статье: Андрей Шевченко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 12:38
Ищет своего внебрачного какаленка?
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-1
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armik (Киев)
23.08.2021 в 12:44
Не, ему предложили возглавить сборную Бразилии.
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