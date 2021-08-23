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Андрей Шевченко посетил тренировку Шахтера
Экс-наставник сборной пообщался со своими бывшими подопечными
Скриншот: instagram.com/fcshakhtar
Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку донецкого "Шахтера".
44-летний специалист пообщался со своими бывшими подопечными Андреем Пятовым, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Марлосом.
К слову, вчера, 22 августа, Шевченко посетил матч 5-го тура УПЛ между киевским "Динамо" и черниговской "Десной"(4:0).
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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СТОП крот (Киев)
23.08.2021 в 12:38
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armik (Киев)
23.08.2021 в 12:44
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