Замена Луческу? Суркис интересовался дальнейшими планами Шевченко

Киевское " Динамо " в ближайшее время не планирует расставаться с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Однако, по информации Meta-ratings, во время визита экс-главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко на матч столичной команды против черниговской "Десны" (22 августа), руководство "Динамо" интересовалось дальнейшими планами Шевченко в тренерской карьере.

По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру. Хотя на данный момент речь об этом не идет, поскольку Шевченко находится в "творческом отпуске" после пяти лет работы в сборной, а динамовский клуб не планирует сейчас расставаться с Мирчей Луческу.

К слову, после матча с черниговцами президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил факт встречи с Андреем Шевченко, однако более обстоятельно они решили поговорить в ближайшее время.