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Замена Луческу? Суркис интересовался дальнейшими планами Шевченко

Премьер-лига
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(3 голосов)

Однако пока что это только разговоры

Замена Луческу? Суркис интересовался дальнейшими планами Шевченко

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Киевское "Динамо" в ближайшее время не планирует расставаться с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Однако, по информации Meta-ratings, во время визита экс-главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко на матч столичной команды против черниговской "Десны" (22 августа), руководство "Динамо" интересовалось дальнейшими планами Шевченко в тренерской карьере.

По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру. Хотя на данный момент речь об этом не идет, поскольку Шевченко находится в "творческом отпуске" после пяти лет работы в сборной, а динамовский клуб не планирует сейчас расставаться с Мирчей Луческу.

К слову, после матча с черниговцами президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил факт встречи с Андреем Шевченко, однако более обстоятельно они решили поговорить в ближайшее время.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (9)
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ysebe1970 (Бровары)
25.08.2021 в 19:11
Если у Луческу будут проблемы с здоровьем то неплохой вариант..
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 19:11
Ще одна брехня
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0
0
ВиктАн
25.08.2021 в 18:53
Самое смешное, что это не нужно ни Шеве ни ДиномоК.
Ответить
+2
0
denis066 (Днепр )
25.08.2021 в 18:48
На фига Шеве это надо,ему Англия нужна-там где семья,или Италия..
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 18:36
Досужие домысли и элементы информационной войны в действии. Попытки информационно-психологического воздействия на конкурента с целью подорвать его психологическую устойчивость.
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+1
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
25.08.2021 в 18:48
Это всё вписывается в общую логическую цепочку информационной войны, которую развернули конкуренты Динамо с начала сезона: заявления Срны о судействе; заявления ведущих программы Великий футбол о неуважении со стороны Динамо нашего чемпионата; судейство Монзуль в матче с Ингульцом; намеки на уход Луческу…
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2021 в 19:11
Смоктар біснується
0
0
Kristo (Львов)
25.08.2021 в 18:21
Что бы угробить Динамо??
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+4
-1
ysebe1970 (Бровары)
25.08.2021 в 19:17
Во первых Шева грамотный мужик и он в помошники себе возьмет грамотных специалистов как в сборной.. Во вторых его популярность в мире более значительная чем у Луческу и он может заманить в ДИНАМО неплохих футболистов..
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0
0


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