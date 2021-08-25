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Замена Луческу? Суркис интересовался дальнейшими планами Шевченко
Однако пока что это только разговоры
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Киевское "
Однако, по информации Meta-ratings, во время визита экс-главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко на матч столичной команды против черниговской "Десны" (22 августа), руководство "Динамо" интересовалось дальнейшими планами Шевченко в тренерской карьере.
По имеющейся информации, Шевченко дал понять, что в дальнейшей перспективе положительно рассматривает возможность в будущем поработать в украинском футболе, в частности в клубе, в котором он начинал свою игровую карьеру. Хотя на данный момент речь об этом не идет, поскольку Шевченко находится в "творческом отпуске" после пяти лет работы в сборной, а динамовский клуб не планирует сейчас расставаться с Мирчей Луческу.
К слову, после матча с черниговцами президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил факт встречи с Андреем Шевченко, однако более обстоятельно они решили поговорить в ближайшее время.
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