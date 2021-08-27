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Ингулец - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Мариуполь", украинская Премьер-лига, 28 августа 2021

Ингулец - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Анатолий Спица

UA-Футбол
Новина українською

Встреча двух команд из нижней части таблицы - это всегда интересно. Как минимум тем, что каждый коллектив будет иметь шанс немного поправить свое положение, добыв победу в матче с равным соперником. "Ингулец" тяжело начал сезон, однако не стоит забывать, что в первых четырех турах они сыграли против "Шахтера", "Зари", "Десны" и "Динамо". Дальше график стал проще, пришли и первые победы. В прошедший понедельник "казаки" на выезде обыграли ФК "Львов".

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У "Мариуполя" все в разы сложнее. Команда Маркевича не проиграла лишь раз в пяти турах и если сын именитого наставника хочет удержаться на своем месте, то ему срочно нужно добывать три очка. Дальше - международная пауза и, вполне может быть, что после нее "приазовцев" возглавит новый тренер.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в субботу, 28-го августа, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ингулец" - "Мариуполь" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Мариуполь" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово)
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