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Гура: Черноморец еще всем нервы попортит

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевый комментарий наставника Александрии

Гура: Черноморец еще всем нервы попортит

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничью с одесским "Черноморцем" в 6-м туре УПЛ (2:2).

"Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки "Черноморца" показали характер и скорость. Они довольно-таки прилично выбегали в контратаки, но у нас сегодня все вяленько - все подборы проиграли. "Черноморец" еще всем нервы попортит.

Мы хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Тем не менее у ребят есть желание побеждать в каждом матче", - сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
28.08.2021 в 01:00
Гуру знает что говорит
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