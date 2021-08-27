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Гура: Черноморец еще всем нервы попортит
Послематчевый комментарий наставника Александрии
fco.com.ua
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал
"Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки "Черноморца" показали характер и скорость. Они довольно-таки прилично выбегали в контратаки, но у нас сегодня все вяленько - все подборы проиграли. "Черноморец" еще всем нервы попортит.
Мы хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Тем не менее у ребят есть желание побеждать в каждом матче", - сказал Гура.
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