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Президент Колоса проведёт встречу с Костышиным
Назревает серьезный разговор
Фото: koloskovalivka.com / Автор: неизвестен
Президент "Колоса" в воскресенье проведёт встречу с главным тренером команды Русланом Костышиным, об этом сообщил сам коуч в программе "Про Футбол".
Также тренер дал несколько любопытных комментариев об обстановке внутри команды:
"Мы не договаривались так играть. Высокий прессинг, в который шли игроки… Мы это не тренировали.
Очень много проблем. Есть понимание в чем они заключаются.
Хочется извинится перед болельщиками. Они очень удивили. Когда мы проигрываем 7-0, а они кричат "Колос"... У нас настоящие болельщики" – подытожил главный тренер.
Напомним, что "Колос" проиграл "Динамо" в гостях 7:0. Пока что у команды всего одна победа в УПЛ в 5 турах.
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