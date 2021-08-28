Президент Колоса проведёт встречу с Костышиным

Президент "Колоса" в воскресенье проведёт встречу с главным тренером команды Русланом Костышиным, об этом сообщил сам коуч в программе "Про Футбол".

Также тренер дал несколько любопытных комментариев об обстановке внутри команды:

"Мы не договаривались так играть. Высокий прессинг, в который шли игроки… Мы это не тренировали.

Очень много проблем. Есть понимание в чем они заключаются.

Хочется извинится перед болельщиками. Они очень удивили. Когда мы проигрываем 7-0, а они кричат "Колос"... У нас настоящие болельщики" – подытожил главный тренер.

Напомним, что "Колос" проиграл "Динамо" в гостях 7:0. Пока что у команды всего одна победа в УПЛ в 5 турах.