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Минай - Шахтер: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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"Горняки" в погоне за "Динамо"

Минай - Шахтер: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Вице-чемпион Украины на этой неделе выполнил основную для себя задачу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Накануне паузы на матчи сборных "горняки" проведут поединок против "Миная", с которым игры прошлого сезона давались очень легко - две победы с разницей в четыре мяча. Роберто де Дзерби последнее время дает играть молодежи в матчах чемпионата. Будет ли так и в этот раз? Сможет ли "Минай" наконец дать бой украинскому гранду?

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Следите за игрой "Минай" - "Шахтер" вместе с нашим стримом, начиная с 16:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции.

Комментатор - Александр Рыженко

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