Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Шахтер: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ
"Горняки" в погоне за "Динамо"
Вице-чемпион Украины на этой неделе выполнил основную для себя задачу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Накануне паузы на матчи сборных "горняки" проведут поединок против "Миная", с которым игры прошлого сезона давались очень легко - две победы с разницей в четыре мяча. Роберто де Дзерби последнее время дает играть молодежи в матчах чемпионата. Будет ли так и в этот раз? Сможет ли "Минай" наконец дать бой украинскому гранду?
Следите за игрой "Минай" - "Шахтер" вместе с нашим стримом, начиная с 16:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции.
Комментатор - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Дебют Месси. Реймс – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 29.08.21
- Свитолина завоевала 16-й титул WTA в карьере, победив Корне в финале Чикаго
- Голевая красота от Юрия Романюка. Волынь - Металлист 0:3. Обзор матча, видео голов
- Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Новости по теме
- 12:06 Украинские Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12
- 09:54 Украинские Супряга - не уровень Динамо, Шаран засиделся в Александрии. Халат Милевского #11
- 16:24 Украинские Возможно, Скрипнику стоит отказаться от своих принципов. О чём говорить после восьмого тура УПЛ