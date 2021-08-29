Минай - Шахтер: АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Вице-чемпион Украины на этой неделе выполнил основную для себя задачу и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Накануне паузы на матчи сборных "горняки" проведут поединок против "Миная", с которым игры прошлого сезона давались очень легко - две победы с разницей в четыре мяча. Роберто де Дзерби последнее время дает играть молодежи в матчах чемпионата. Будет ли так и в этот раз? Сможет ли "Минай" наконец дать бой украинскому гранду?

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Комментатор - Александр Рыженко