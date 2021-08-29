Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селезнев - об инциденте с формой: Я что, футболки сам себе шею, б###ь?
Форвард был очень эмоциональным
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал отсутствие эмблемы с контуром Украины на его футболке во время матча УПЛ с "Шахтером" (1:1):
"Я что футболки сам себе шею, б###ь? Они же футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли. Почему ко мне все дo#######ся Почему всегда я?
Мне повесили футболку, я ее одел. Я не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть", - сказал Селезнев.
В то же время пресс служба ФК "Минай" сообщает, что Евгений потерял игровую футболку, и производитель срочно прислал новую экипировку перед матчем.
Популярное сейчас
- Петраков: Сколько наших погибло... Сейчас ни футболистов из России, ни примирения быть не может
- Костышин покинул пост главного тренера Колоса
- Чужак в чужом клубе. Жорже Мендеш переиграл всех, но Криштиану Роналду проиграл Ювентусу
- Динамо - Колос 7:0. Это коваливцы такие слабые, или киевляне сильные?
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО