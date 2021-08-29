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Селезнев - об инциденте с формой: Я что, футболки сам себе шею, б###ь?

Премьер-лига
(4 голосов)

Форвард был очень эмоциональным

Селезнев - об инциденте с формой: Я что, футболки сам себе шею, б###ь?

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал отсутствие эмблемы с контуром Украины на его футболке во время матча УПЛ с "Шахтером" (1:1):

"Я что футболки сам себе шею, б###ь? Они же футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли. Почему ко мне все дo#######ся Почему всегда я?

Мне повесили футболку, я ее одел. Я не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть", - сказал Селезнев.

В то же время пресс служба ФК "Минай" сообщает, что Евгений потерял игровую футболку, и производитель срочно прислал новую экипировку перед матчем.

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В статье: Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (11)
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Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 21:47
"Почему всегда я?" Потому, что ты Жека - рыжий. А рыжий ты потому, что когда-то вляпался в дерьмо в самое неподходящее для время. Причем сознательно и добровольно
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Footballers (Умань)
29.08.2021 в 21:46
Патєрял всі комплекти?Тебе скоро патєряют на рашу до рахіцкого корєша і ніхто ніколи не згадає ,що ти існувало.
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Helgi65 ( Киев)
29.08.2021 в 21:43
100500 Кормилец не сам себе футболку шил,такую ему выдала команда.Селезень попросил без "Украины",руководство его желание удовлетворило.То что Селезень сепар,как и его дружбан Рак,знают все болелы.Но Селезень захотел без "Украины", руководство Миная пошло на встречу,более того,Селезень выводит команду капитаном.Но из всего этого следует,что хозяева Миная,его тренерский штаб,такие же сепары и !Интересно,как на всё это отреагируют болелы Миная?!
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0
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simargl (Чернигов)
29.08.2021 в 21:43
Реально, он сам этикетки должен клеить??? Расстрелять !!! Расстреляли сегодня Десну , Ворсклу и Шахту... ждем новый тур.
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Romerik (YNWA)
29.08.2021 в 21:43
Давно я не видел такого клоунского клуба как минай... Там все через Ж... уже давно...
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0
0
kukarekin (Одесса)
29.08.2021 в 21:37
Мурло кормилец включает клоуна
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+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 21:34
потерял!))))) вот же алени - за ло.хов всех держат))) а запасные комплекты на случай, если форма порвалась или т. п., не предусмотрены, не?)))
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+3
-2
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Loader (Днепр)
29.08.2021 в 21:42
Может, в Минае, как в совке: сам носишь - сам стираешь. Что еще может быть в команде, которую таможенники контролируют?
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0
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 21:31
Селя красавчик
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+1
-2
Arsenals (Днепр)
29.08.2021 в 21:33
подрачиваешь на него сокол
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+4
-3
grassion (Харьков)
29.08.2021 в 21:28
"...потерял игровую футболку..." Не потерял, а пропил
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+5
-1


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