Селезнев - об инциденте с формой: Я что, футболки сам себе шею, б###ь?

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал отсутствие эмблемы с контуром Украины на его футболке во время матча УПЛ с "Шахтером" (1:1):

"Я что футболки сам себе шею, б###ь? Они же футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли. Почему ко мне все дo#######ся Почему всегда я?

Мне повесили футболку, я ее одел. Я не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть", - сказал Селезнев.