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Подвиг аутсайдера или расслабленность фаворита? Минай - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Как закарпатцы дончан останавливали

Подвиг аутсайдера или расслабленность фаворита? Минай - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня в 6-м туре УПЛ "Минай" Василия Кобина встретился с донецким "Шахтером".

Большинство болельщиков ждало от поединка примерно такого же результата, как во вчерашнем матче "Динамо" с "Колосом" (7:0), но сложилось совсем иначе.

Уже на 15-й минуте с поля был удален защитник дончан Марлон, который за это время сумел получить две желтые карточки. Однако на 33-й минуте "Шахтер" реализовал пенальти силами Траоре, и достаточно уверено продолжил поединок даже при отсутствии одного игрока. Только в конце игры, на 76-й минуте, Ахмедзаде сравнял счет на табло. Оставшегося времени подопечным Де Дзерби не хватило, чтобы восстановить преимущество.

Минай - Шахтер 1:1

Голы: Траоре (33) - Ахмедзаде (76)

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В статье: Ласина Траоре Шахтер (Донецк) ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Комментарии (5)
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Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 23:16
Звалив як снопа ще і крила роставляє.
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0
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Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 23:02
Бойовий склад бразильськіх дикарів єле зіграв в нічию українськими колгоспниками.
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avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.08.2021 в 23:15
Не обижай Минай сравнением с бразильско-сепарским недоразумением
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Fishing 555 (Rivne)
29.08.2021 в 23:19
А я і не обижаю. Скільки коштують бразильські мавпи? А українці? Але просраться Ахмеду дали. Молодеці.
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ZNAK_VOPROSA
29.08.2021 в 23:27
Дура, ты хоть бы игру посмотрела, шмара, прежде чем говорить
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