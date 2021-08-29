Подвиг аутсайдера или расслабленность фаворита? Минай - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Сегодня в 6-м туре УПЛ "Минай" Василия Кобина встретился с донецким "Шахтером".

Большинство болельщиков ждало от поединка примерно такого же результата, как во вчерашнем матче "Динамо" с "Колосом" (7:0), но сложилось совсем иначе.

Уже на 15-й минуте с поля был удален защитник дончан Марлон, который за это время сумел получить две желтые карточки. Однако на 33-й минуте "Шахтер" реализовал пенальти силами Траоре, и достаточно уверено продолжил поединок даже при отсутствии одного игрока. Только в конце игры, на 76-й минуте, Ахмедзаде сравнял счет на табло. Оставшегося времени подопечным Де Дзерби не хватило, чтобы восстановить преимущество.

Минай - Шахтер 1:1

Голы: Траоре (33) - Ахмедзаде (76)