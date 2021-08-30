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Рябоконь: Что-то сломалось у Десны в механизме
"Северяни" проигрывают второй тур подряд
фото - Анатолій Спиця
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь проанализировал поражение от "Вереса" (0:4) в матче 6-го тура УПЛ.
"Полностью провалили первый тайм. У "Вереса" все получалось, у нас - ничего. Все по делу. Что-то сломалось у нас внутри механизма. "Верес" был сегодня в порядке.
В перерыве поменяли рисунок игры, но счет остался прежним. Две последние игры вскрыли наши проблемы.
После сборных вы увидите сильную "Десну", как всегда", - подытожил Рябоконь.
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Источник:ТК Футбол
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