Стала известна новая должность Костышина в Колосе

Накануне, "Колос" сообщил об уходе Руслана Костишина с поста главного тренера клуба после разгромного поражения от "Динамо" (0:7).

По данным директора канала "Футбол 1/2/3 Александра Денисова, 44-летний специалист останется в структуре ковалевского клуба. Костышин перейдет на должность вице-президента клуба из Ковалевки.

Напомним, ранее стало известно, что президент "Колоса" предложил Костышину остаться работать в структуре клуба, но тогда не уточнялась должность.