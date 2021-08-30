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Стала известна новая должность Костышина в Колосе
44-летний специалист останется в структуре ковалевского клуба
Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен
Накануне, "Колос" сообщил об уходе Руслана Костишина с поста главного тренера клуба после разгромного поражения от "Динамо" (0:7).
По данным директора канала "Футбол 1/2/3 Александра Денисова, 44-летний специалист останется в структуре ковалевского клуба. Костышин перейдет на должность вице-президента клуба из Ковалевки.
Напомним, ранее стало известно, что президент "Колоса" предложил Костышину остаться работать в структуре клуба, но тогда не уточнялась должность.
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