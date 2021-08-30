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Стала известна новая должность Костышина в Колосе

Премьер-лига
(2 голосов)

44-летний специалист останется в структуре ковалевского клуба

Стала известна новая должность Костышина в Колосе

Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен

Новина українською

Накануне, "Колос" сообщил об уходе Руслана Костишина с поста главного тренера клуба после разгромного поражения от "Динамо" (0:7).

По данным директора канала "Футбол 1/2/3 Александра Денисова, 44-летний специалист останется в структуре ковалевского клуба. Костышин перейдет на должность вице-президента клуба из Ковалевки.

Напомним, ранее стало известно, что президент "Колоса" предложил Костышину остаться работать в структуре клуба, но тогда не уточнялась должность.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Moro (Киевская область)
30.08.2021 в 12:45
ну так всі явки, паролі, куди комбайни завозить, яким суддям, все у Костишина, треба таку людину зберегти))) там такий досвід по роботі з суддями що ого-го...
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Мироненко (Полтава)
30.08.2021 в 12:05
Логічно.
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