Александр Хацкевич: Никакого лоббирования при переходе сына в Десну не было

Черниговская "Десна" арендовала у киевского "Динамо" Артема Хацкевича , 18-летнего сына бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича.

Экс-наставник киевлян рассказал о новом этапе карьеры своего сына.

"Думаю, у него сейчас настал такой период, когда надо играть. В "Динамо", возможно, он проигрывал конкуренцию. Поэтому для него сейчас самое главное игровая практика.

Почему "Десна"? Есть возможность там играть. Но не подумайте, что это связано со мной. С Александром Дмитриевичем Рябоконем мы не созванивались. Никакого лоббирования в этом вопросе не было. Тем более, что по знакомству в футбол играть не будешь.

Пока что речь идёт о молодежной команде, в которой он сможет получить игровую практику, "Десна" была в нем заинтересована. Это его решение. Артем может играть на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника.

Кого он напоминает мне по манере игры? Дидье Дрогба (смеется)", - сказал Хацкевич.