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Шахаб Захеди: Рапид - хорошая команда, но таких в УПЛ полно

Премьер-лига
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Однако, австрийская команда разгромила луганчан в ЛЕ

Шахаб Захеди: Рапид - хорошая команда, но таких в УПЛ полно

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Форвард "Зари" Шахаб Захеди рассказал, как луганская команда перенесла вылет от "Рапида" (0:3, 2:3) в плей-офф квалификации Лиги Европы.

- "Рапид" ‒ хорошая команда, но я не заметил за ними ничего особенного. Таких команд много в УПЛ. Все могло сложиться иначе, если бы фортуна в первом матче повернулась к нам лицом. По факту "Рапид" за два матча создал шесть моментов и все шесть реализовал. Удивительная эффективность! Мы за два матча создали моментов не меньше, но забили всего два.

- Перед ответным поединком у вас были надежды, что можете отыграть три мяча?

- Конечно. И это не только я так считал, но и вся команда. Мы осознавали, что это вполне реально. В футболе и не три мяча отыгрывали. Иногда ты можешь быть на голову сильнее соперника, но мяч упорно не летит в ворота. Что ж, надо забыть это поражение. Впереди Лига Конференций и, надеюсь, там с реализацией все будет в порядке, и мы покажем себя.

- Как Скрипник отреагировал на поражение?

- Знаете, в раздевалке все были взвинчены. Сложно держать эмоции в себе, когда уступаешь. Тренерский штаб указал нам на ошибки и просчеты. Но мы уже переступили через это. Забыли, короче. Сейчас мы сфокусированы на УПЛ. Здорово, что удалось быстро переключиться и добыть победы над "Мариуполем" и "Ворсклой", - рассказал Шахаб.

Напомним, что луганчане продолжат свои выступления в групповом этапе Лиги конференций. "Заря" сыграет в одной группе с "Ромой", софийским "ЦСКА" и "Буде-Глимтом".

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена) Шахаб Захеди
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Источник:
fanday.net

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