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Богдан Когут: Болельщики Вереса все кричат, что ФК Львов это их враг. Наверное, оно так и есть
Наверное все помнят ту мутную историю
Голкипер "
"В Первой лиге была луцкая "Волынь". Сейчас есть ФК "Львов", потому что мы знаем историю, которая была четыре года назад. Я тогда не был в команде, но историю знаю. Из УПЛ выбросили "Верес" во Вторую лигу, А ФК "Львов" вернули в Высшую лигу.
Сейчас наши болельщики все кричат, что ФК "Львов" это их враг, наверное, оно так и есть. Я внутри команды тогда не был, но если проанализировать всю ситуацию, то понятно, что болельщикам обидно. Руководство тогда было совсем другое у "Вереса", сделали такой бартер.
Не знаю, какая тогда ситуация была и какую они аферу прокрутили, но факт является фактом. Людям ФК "Львов" является принципиальным соперником и команде "Верес" также", - сказал Когут.
Напомним, что в первом круге УПЛ "Верес" примет "Львов" уже 7-м туре после паузы на матчи сборных. Поединок состоится в понедельник, 13 сентября.
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