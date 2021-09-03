Богдан Когут: Болельщики Вереса все кричат, что ФК Львов это их враг. Наверное, оно так и есть

Голкипер " Вереса " Богдан Когут рассказал о том, кто является наиболее принципиальным соперников для ровенской команды в УПЛ.

"В Первой лиге была луцкая "Волынь". Сейчас есть ФК "Львов", потому что мы знаем историю, которая была четыре года назад. Я тогда не был в команде, но историю знаю. Из УПЛ выбросили "Верес" во Вторую лигу, А ФК "Львов" вернули в Высшую лигу.

Сейчас наши болельщики все кричат, что ФК "Львов" это их враг, наверное, оно так и есть. Я внутри команды тогда не был, но если проанализировать всю ситуацию, то понятно, что болельщикам обидно. Руководство тогда было совсем другое у "Вереса", сделали такой бартер.

Не знаю, какая тогда ситуация была и какую они аферу прокрутили, но факт является фактом. Людям ФК "Львов" является принципиальным соперником и команде "Верес" также", - сказал Когут.