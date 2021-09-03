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Верес в спарринге уступил лидеру чемпионата Венгрии
Ровенчане проиграли Кишварде
nkveres.com
Воспользовавшись международной паузой в чемпионате, ровенский
Венгры на правах хозяев поля активно начали матч и забили гол на 14-й минуте.
Ближе к концовке первого тайма Верес активизировался, однако после ошибки защитника пропустил и второй гол.
После перерыва красно-черные один гол отыграли. Венгры сфолили против Солдата в своей штрафной, а Виталий Тимофеенко развел мяч и голкипера по разным углам ворот - 2:1.
Такой счет и остался до финального свистка.
Сразу после матча Верес вернулся в Ужгород, где в субботу проведет еще один спарринг – с Минаем.
Кишварда - Верес 2:1
Верес: Кичак - Олексеевец (Е.Пасич, 46), Мельник (Гук, 84), Махнев, Солдат, Полюлях (Кучеров, 79), Петько, Тимофеенко, Панасенко (Клец, 46), Дахновский (Г.Пасич, 71) , Сергийчук (Смитюх, 84)
Голы: игроки Кишварды (14, 42) - Тимофеенко (63, с пенальти).
Предупреждения: Дахновский (70), Кльоц (72).
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