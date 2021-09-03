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Верес в спарринге уступил лидеру чемпионата Венгрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане проиграли Кишварде

Верес в спарринге уступил лидеру чемпионата Венгрии

nkveres.com

Новина українською

Воспользовавшись международной паузой в чемпионате, ровенский Верес сыграл контрольный матч против лидера чемпионата Венгрии - Кишварды.

Венгры на правах хозяев поля активно начали матч и забили гол на 14-й минуте.

Ближе к концовке первого тайма Верес активизировался, однако после ошибки защитника пропустил и второй гол.

После перерыва красно-черные один гол отыграли. Венгры сфолили против Солдата в своей штрафной, а Виталий Тимофеенко развел мяч и голкипера по разным углам ворот - 2:1.

Такой счет и остался до финального свистка.

Сразу после матча Верес вернулся в Ужгород, где в субботу проведет еще один спарринг – с Минаем.

Кишварда - Верес 2:1

Верес: Кичак - Олексеевец (Е.Пасич, 46), Мельник (Гук, 84), Махнев, Солдат, Полюлях (Кучеров, 79), Петько, Тимофеенко, Панасенко (Клец, 46), Дахновский (Г.Пасич, 71) , Сергийчук (Смитюх, 84)

Голы: игроки Кишварды (14, 42) - Тимофеенко (63, с пенальти).

Предупреждения: Дахновский (70), Кльоц (72).

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В статье: Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.09.2021 в 22:27
А що Ференцварош вже не лідер?
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