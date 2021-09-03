Рух арендовал у Динамо Костевича

Львовский Рух арендовал у Динамо защитника Владимира Костевича.

Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

В своей новой команде футболист взял 14-й номер.

Напомним, что киевляне подписали игрока в октябре прошлого года на правах свободного агента.

Впрочем, заиграть в Динамо Костевич так и не сумел, не сыграв за киевский клуб с того момента ни одного официально матча.