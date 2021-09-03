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Рух арендовал у Динамо Костевича
Защитник вернулся во Львов
fcrukh.com
Львовский
Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.
В своей новой команде футболист взял 14-й номер.
Напомним, что киевляне подписали игрока в октябре прошлого года на правах свободного агента.
Впрочем, заиграть в Динамо Костевич так и не сумел, не сыграв за киевский клуб с того момента ни одного официально матча.
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Источник:ФК Рух
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