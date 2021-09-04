Бущан: К тому, что Шахтер разместился в Киеве, отношусь с пониманием

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал то, что ФК "Шахтер" базируется в Киеве.

— Как вы относитесь к тому, что "Шахтер" базируется в Киеве? И не странно, что на "Шахтер" иногда приходит больше болельщиков, чем на вас?

— Я этого не замечал. Возможно, на еврокубковые матчи. А к тому, что "Шахтер" разместился в Киеве, отношусь с пониманием. Вы знаете ситуацию в нашей стране.

Нужно с уважением относиться к этому, не дай бог пережить такое. И это хорошо, что в сложившихся условиях "Шахтер" не существует, а полноценно живет. Им удобно здесь. Пожалуйста. Нет проблем.

— У вас есть друзья в "Шахтере"?

— Да, конечно. Андрюха Пятов, Марлос, Серега Кривцов, Коля Матвиенко. Мы здорово общаемся в сборной, никакого деления по своим группкам нет, – сказал Бущан.