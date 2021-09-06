Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулач, который перенес операцию на сердце, пропустит 10 дней
Буяльский работает индивидуально
Фото: ФК Динамо Киев
Как уже сообщалось ранее, нападающий киевского "
Как сообщил главный врач киевского клуба Андрей Шморгун, Кулач летал в Германию на малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца.
После данной операции форвард пропустит приблизительно 10 дней.
Также сообщается, что Виталий Буяльский, получил повреждение приводящей мышцы бедра и сейчас проходит лечение, работает индивидуально. Остальные игроки вернулись из расположения сборной без повреждений.
Популярное сейчас
- Павлов: Такие игроки, как Родригес, не заслуживают играть в Динамо
- Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен
- Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
- Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО