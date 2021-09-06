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Кулач, который перенес операцию на сердце, пропустит 10 дней

Премьер-лига
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Буяльский работает индивидуально

Кулач, который перенес операцию на сердце, пропустит 10 дней

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, нападающий киевского "Динамо" Владислав Кулач несколько дней назад перенес операцию на сердце.

Как сообщил главный врач киевского клуба Андрей Шморгун, Кулач летал в Германию на малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца.

После данной операции форвард пропустит приблизительно 10 дней.

Также сообщается, что Виталий Буяльский, получил повреждение приводящей мышцы бедра и сейчас проходит лечение, работает индивидуально. Остальные игроки вернулись из расположения сборной без повреждений.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
ФК Динамо

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