  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спортдиректор Десны: Друзья Хачериди попросили, чтобы он потренировался с командой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдиректор Десны: Друзья Хачериди попросили, чтобы он потренировался с командой

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник находился в расположении клуба около трех недель

Спортдиректор Десны: Друзья Хачериди попросили, чтобы он потренировался с командой

Новина українською

Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник рассказал, почему защитник Евгений Хачериди летом тренировался с черниговской командой.

"Наши руководители в хороших отношениях с друзьями Хачериди. От них поступила просьба, чтобы Женя потренировался. Он долго находился без клуба. Мы с радостью предоставили всё возможное для него.

Хачериди футболист с именем и профессионал как в жизни, так и в быту. Мы были рады видеть его в нашей команде", - сказал Мельник.

Напомним, 34-летний футболист около трех недель тренировался с черниговской командой, однако стороны так и не договорились о контракте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов) Вадим Мельник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
09.09.2021 в 08:19
С таким успехом, потренировавшись и сам Мельник мог бы еще поиграть...)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...