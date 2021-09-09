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Спортдиректор Десны: Друзья Хачериди попросили, чтобы он потренировался с командой
Защитник находился в расположении клуба около трех недель
Спортивный директор "Десны" Вадим Мельник рассказал, почему защитник Евгений Хачериди летом тренировался с черниговской командой.
"Наши руководители в хороших отношениях с друзьями Хачериди. От них поступила просьба, чтобы Женя потренировался. Он долго находился без клуба. Мы с радостью предоставили всё возможное для него.
Хачериди футболист с именем и профессионал как в жизни, так и в быту. Мы были рады видеть его в нашей команде", - сказал Мельник.
Напомним, 34-летний футболист около трех недель тренировался с черниговской командой, однако стороны так и не договорились о контракте.
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