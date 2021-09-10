Коуч Александрии - о матче с Ингульцом: Это же дерби, сумбур, напряжение очень приличное

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Ингульцом" (1:0) в 7-м туре УПЛ.

– Сегодня был ваш первый домашний матч. Вы его видели именно таким?

– Счет на табло понравился – выиграли 1:0. Приятно, порадовали болельщиков. Несмотря на кадровые проблемы, у нас были моменты. Некоторые ребята получили микротравмы, нам пришлось менять состав. Ребята справились – молодцы. Сделали подарок для всей Александрии и района.

– Что сказали игрокам после матча?

– Молодцы, красавцы, вы это сделали.

– А чем вы недовольны?

– Меня все устраивает.

– Начало матча задалось?

– Всегда сумбур, это же дерби. Напряжение очень приличное. Все понимают цену ошибки, все решают секунды.

– Пенальти был?

– Если мы его не пробивали, значит, его не было.

– Почему оставили на лавке запасных Ковальца и Дубру.

– Я же вам говорил, у нас микротравмы. Каспарс отыграл 3 матча по 90 минут за неделю. Тяжело человеку играть.

– Как оцените игру Гриня?

– Молодец. О нем уже забыли, будем его поднимать. Думаю, он сейчас будет на коне.

– Почему в концовке команда отошла назад?

– Соперник начал играть в 2 нападающих, пошел навал и простая игра. Они начали грузить, а мы сели чуть ниже.