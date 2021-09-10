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Лавриненко: Показалось, что вратарь сыграл в Плахотнюка и там был пенальти
Тренер Ингульца прокомментировал поражение от Александрии
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Впечатления от результата негативные. Мы понимали, что это будет матч до забитого мяча. "Александрия" реализовала свой момент, а мы свои – нет. Для болельщиков встреча была на довольно высоких скоростях. Мы расстроены, но это не конец чемпионата. Впереди еще много матчей, в которых нужно исправлять ситуацию.
Пропустили гол во втором тайме, "Александрия" начала играть по счету, использовала свободные зоны и контратаки, отошла всей командой назад. Нам пришлось рисковать. Забитый мяч – ошибка защитника. Была высокая линия защиты и пошла длинная передача. Защитник не вовремя на нее среагировал.
Трудностей у нас не было. Мы готовились к сложному матчу. "Александрия" сейчас играет в быстрый и агрессивный футбол. А раньше команда больше отличалась силовыми и бойцовскими качествами. В первом тайме была равная игра. Реализуй мы свой момент, сопернику было бы тяжело перестроится.
Усилили атаку за счет замен, хотели забить мяч. Мне казалось, что в моменте, когда Плохотнюк пробрасывал мяч, а вратарь "Александрии" (Олег Билык – прим.) сыграл в него, был пенальти. Надо посмотреть повтор. Арбитру, наверное, виднее.
До забитого мяча соперник ни в чем не был лучше нас. До гола не было никаких неожиданностей. До гола игра была ничейной. Мы расстроены, но не должны вешать нос. Надо проанализировать и забыть этот матч и готовиться к следующему", – сказал Лавриненко.
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