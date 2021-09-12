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ВИДЕО, как Колос забил гол после шедевральной атаки с пасом пяткой от Костышина

Премьер-лига
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(2 голосов)

Идеальная контратака

ВИДЕО, как Колос забил гол после шедевральной атаки с пасом пяткой от Костышина

ФК "Колос" / Автор неизвестен

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В 7-м туре УПЛ "Колос" в Ковалевке принимал "Мариуполь". Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

На протяжении всего матча в хозяев не получалось почти ничего, но на 72-й минуте они показали идеальную контратаку. Ренан протянул мяч на половину поля соперника правым флангом и отдал на Костышина, а тот пяткой вернул обратно Ренану. Бразилец не растерялся и прострелил на Лысенка. Нападающий не промахнулся, таким образом отыграв один мяч.

Впрочем, это не помогло "Колосу". Вскоре подопечные Маркевича забили еще один мяч и окончательно решили вопрос о победителе встречи.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Лысенко Денис Костышин Колос (Ковалевка) Мамаду Данфа
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