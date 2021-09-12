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ВИДЕО, как Колос забил гол после шедевральной атаки с пасом пяткой от Костышина
Идеальная контратака
ФК "Колос" / Автор неизвестен
В 7-м туре УПЛ "Колос" в Ковалевке принимал "Мариуполь". Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
На протяжении всего матча в хозяев не получалось почти ничего, но на 72-й минуте они показали идеальную контратаку. Ренан протянул мяч на половину поля соперника правым флангом и отдал на Костышина, а тот пяткой вернул обратно Ренану. Бразилец не растерялся и прострелил на Лысенка. Нападающий не промахнулся, таким образом отыграв один мяч.
Впрочем, это не помогло "Колосу". Вскоре подопечные Маркевича забили еще один мяч и окончательно решили вопрос о победителе встречи.
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