Все в атаку. Ворскла - Десна 2:2

Юрий Максимов в текущем сезоне зачастую использовал схему с тремя центрбеками, но как только в обойме появился ещё один нападающий Рангель, подписанный в конце лета из знакомого КуПС, перешёл на четыре защитника. Хотя, возможно, такое решение наставника связано с отсутствием Тамма, который следил за игрой из вип-ложи полтавского стадиона. Любопытно, что наставник гостей, Александр Рябоконь, совершил обратные изменения: вместо четырёх защитников выпустил три. Видимо, это последствия поражения от "Вереса" 0:4. На флангах коуч "северян" использовал Картушова и Болбата, которые по природе своей больше игроки в атаку. И этот факт получил подтверждение с первых же минут.

"Ворскла" забила очень легко: Скляр справа выполнил подачу, Пуцлин из глубины включился и замкнул.

Гол на четвёртой минуте стал шоком для "северян", которые в двух последних играх получили в сумме 0:8. После пропущенного "Десна" поплыла, и было ощущение, что в воротах гостей сегодня также окажется где-то четыре.

Если первый гол пришёл с фланга Картушова, то голевую атаку на второй результативный удар полтавчан начал Болбат. Сергей, похоже, сознательно вбрасывал аут на Бондаренко, тот вертикальной передачей продолжил на Скляра, а тот нашёл на левом краю штрафной Степанюка. Есть 2:0 и есть второй ассист Скляра за вечер.

"Десна" была деморализована. "Ворскла" должна была уничтожать такого соперника и доказывать, что по 0:4 в двух матчах у "северян" - это реальность, а не случай. Однако вместо этого полтавчане расслабились и тут же за это были наказаны.

Да, у "Десны" поначалу не было команды, однако есть сильные индивидуальности. Они результат и сделали. Кане, Бондаренко и Челядин на левом краю обороны не разобрались с владением, Волошин перехватил, сблизился с Ризныком и переиграл вратаря. Казалось, что сам арендованный у "Динамо" хавбек загнал себя в патовую ситуацию, но выйти из неё смог.

Один гол - возможно, случайность. Тем более, что вскоре Степанюк снова показал, что "Десна" не держит оборону и из середины штрафной беспрепятственно пробил в штангу.

Но гол забили всё же гости, как бы это удивительно ни было. "Ворскла" потеряла мяч в середине поля, не успела перестроиться, а Тотовицкий нашёл разрезной передачей выход один на один для Безбородько. Был ли у Дениса офсайд, для арбитров в ВАР-фургоне и транслятора оказалось второстепенным вопросом. Поэтому вот вам скриншот с трансляции - для обсуждения в комментах.

Во втором тайме ставка на атаку от обеих сторон продолжилась. Ну, а что делать: оборона стабильно привозит, надо же как-то компенсировать. Правда, прицел нападающих уже немного сбился. Обязан был забивать третий в дебюте второго тайма Тотовицкий: защита "Ворсклы" не возражала, что лидер "Десны" принял на линии вратарской, обработал и только его удар с разворота заблокировали.

В ответ Степанюк в похожем с голом Безбородько эпизоде не реализовал выход один на один. Мысак мяч в руки забрал и тут же его вбросил вперёд, где Болбат (правый защитник на левом фланге атаки) с острого угла стрелял под дальнюю стойку - Ризнык перевёл на угловой. А с этого углового уже Тотовицкий мягко пускал под перекладину, и с этим ударом молодой вратарь "Ворсклы" также справился. Возвращаемся к воротам "Десны": там Пердута в невероятном подкате-передаче от лицевой откатил под удар Пешичу, а хорват из выгодной позиции и без защитников доказал, почему он в Полтаве не основной.

"Ворскла" должна была закрывать этот матч на 30-й минуте, побеждая не просто уверенно, но и красиво. Однако команда снова подставила болельщиков, показав, что не умеет держать темп, концентрацию и, соответственно, результат. Отдельно о характере "Десны": команда Рябоконя в нескольких матчах текущего сезона уже выгрызала победы на 80+ минутах. Теперь же по тоненькой соломинке выбралась из выгребной ямы ещё по ходу первого тайма. Это дорого стоит.

К качеству игры в обороне вопросов очень много в обе стороны. Но, давайте признаемся, смотреть ведь было весело?

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)

Ворскла - Десна 2:2

Голы: Давид Пуцлин 4, Руслан Степанюк 17 - Викентий Волошин 26, Денис Безбородько 32

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Сергей Яворский 46), Александр Скляр (Владислав Вакула 59, Даниил Кравчук 85), Оливье Тилль, Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Артем Челядин, Валерий Бондаренко, Лукас Рангел (Иван Пешич 68)

Десна: Роман Мысак, Вадим Жук, Евгений Цымбалюк, Сергей Болбат (Алексей Ковтун 88), Андрей Домбровский, Андрей Тотовицкий, Егор Картушов, Викентий Волошин (Владислав Калитвинцев 46), Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 73), Евгений Селин

Предупреждения: Оливье Тилль 16, Валерий Бондаренко 70 - Евгений Селин 12, Викентий Волошин 28, Егор Картушов 40, Тарас Завийский 64, Евгений Цымбалюк 81