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Бущан: Луческу придал нам уверенность, и мы поверили в то, что мы можем

Премьер-лига
(1 голосов)

Георгий рассказал, как в команде отреагировали на назначение специалиста

Бущан: Луческу придал нам уверенность, и мы поверили в то, что мы можем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился мнением о главном тренере киевлян Мирчи Луческу. Бущан рассказал, как в команде отреагировали на назначение румынского специалиста.

"Уверенность, которую придает Мистер, ты ее чувствуешь. Конечно, мы изначально были в шоке. Как это может произойти? Я не понимал. Не верил до того дня, пока я его увидел в нашей форме, на нашей базе. По сегодняшний день на каждой теории всё, что он говорит, все впитывают как губка. К этому времени уже и пацаны чуть окрепли. Пришел хороший тренер, который разбирается в этом. И доносит нам информацию всю... Вот как он разжевал - и в рот положил. И уже от нас зависит, как мы это выполним на футбольном поле. Он придал нам уверенность, и мы поверили в то, что мы можем.

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У него есть опыт, понимание футбола. Один на один у меня не было разговора. Я с ним за год два раза разговаривал. Первый - он сказал, что мне доверяет, а второй - после чемпионата, мы там о своем поговорили.

Он изменил ментальность, подготовку к матчам и ответственность на футбольном поле.

Не верили вообще в назначение Луческу. В день, когда его должны были представить, с пацанами типа: "Кто-нибудь его видел?". Никто не видел. Сидорчук, наверное, первый с ним познакомился. Я не верил, честно. Конечно, я помню всю историю, что было до этого. Но придя к нам, я понимаю, почему он вел себя так тогда. Потому что он делает все для команды, коллектива и результата", - рассказал Бущан.

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В статье: Мирча Луческу Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 09:57
Скоро Шевченко придаст ещё больше уверенности!!!
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dabo59
14.09.2021 в 09:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ascent (Луксор)
14.09.2021 в 08:47
Жена Бущана: огромное спасибо, Мирча...
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