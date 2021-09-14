Понедельник начинается в пятницу, или Не посчитать ли нам цыплят? Акценты на играх 7-го тура УПЛ

Прошедший тур напомнил классическую неделю с ее буднями и праздниками. От которой многие давно отвыкли, включая автора этих строк. Пролог в пятницу был еще рабочим, но позволял надеяться на приближение выходных. В субботу футбол уже им соответствовал. В воскресенье мы увидели праздничную кульминацию игры. А в понедельник по полной окунулись в скуку будней.

Напомню, что результаты тура здесь приводятся не в хронологическом порядке, а в соответствии с турнирной таблицей: сверху вниз.

Металлист 1925 – Динамо 0:2

Шахтер – Днепр-1 2:0

Александрия – Ингулец 1:0

Ворскла – Десна 2:2

Рух – Заря 1:1

Верес – Львов 1:0

Минай – Черноморец 2:2

Колос – Мариуполь 1:3

Зрелищность. Все шесть матчей в выходные прошли на ура. Парадоксально самым ярким из них назову поединок аутсайдеров в Ковалевке – более полутора десятка опасных моментов и до десяти из них отнес бы к голевым. Следующей назвал бы игру нынешних середняков во Львове. Хотя Харьков, Киев, Ужгород и Полтава ему в смотрибельности практически не уступили.

Фото - ФК Колос

Действо среднего уровня мы наблюдали в Александрии. И откровенно унылое зрелище поджидало нас на финише тура в Луцке. Замечу, на этом стадионе уже не в первый и даже не во второй раз в сезоне под видом любимой игры нам подсовывают "третий сорт – не брак". В чем там дело – в качестве поляны или стиле "Вереса" - уточним, когда он вернется в Ровно.

Интрига. Здесь все было просто шикарно. Ни в одном из восьми матчей результат не вырисовывался до перерыва. И лишь в двух случаях мы можем говорить о том, что все прояснялось в дебюте второго тайма. Гол Цыганкова на 47-й минуте стал началом конца "Металлиста 1925", а Кучеров на 53-й подписал приговор беспомощному "Львову".

Зато как причудливо тасовалась оставшаяся колода! Лишь второй мяч, забитый на 87-й минуте Траоре, позволил окончательно убедиться в победе "Шахтера". Тогда же Цитаишвили в Ужгороде мог принести победу одесситам, но пробил в стойку ворот. А в половине игр тура все решалось или могло решиться и вовсе в компенсированное время.

На первой добавленной минуте Топалов похоронил надежды "Колоса" отыграться. На ней же в последний раз мог принести победу "Десне" в Полтаве Тотовицкий – Ризнык был на месте (ладно уж, поверю вам на слово, что его фамилию неправомерно переводят с украинского на русский, хотя и терзают смутные сомненья, что может быть наоборот – как с "Билым" и "Билэнькым").

Фото - ФК Ворскла

На третьей "лишней" минуте таки Билык спас от гола "Александрию", сохранив победный счет. И, наконец, уже на четвертой Панькив пресек последнюю попытку Аллахяра вырвать победу для "Зари" во Львове. Словом, было интересно.

Логика. На мой взгляд, половина игр тура завершилась с закономерным счетом. Не "наиграли" ли "Днепр-1" - с "Шахтером", а "Ингулец" - с "Александрией" и на свой забитый мяч? Не было ли преимущество "Вереса" недостаточным для победы надо "Львовом"? Не заслужила ли "Десна" трех очков в Полтаве своим финишным спуртом? Всюду ответ будет отрицательным – но лишь по зрелом размышлении.

Наверное, "Динамо" могло выиграть в Харькове и крупнее.

Если говорить о пропорции моментов, то "Колос" уж никак не должен был проиграть "Мариуполю", скорее даже наоборот. Нелогичен также исход поединка в Ужгороде, где явно "наиграла" на победу команда из Одессы. Что касается "Зари", то она должна была просто выносить "Рух" с поля ногами вперед.

Фото - ФК Рух

Да, если бы да кабы во рту выросли грибы… Не нравится – пропускайте эту рубрику мимо своих глаз.

Судейство. Мой постоянный консультант Юстас находится в отпуске, но, по мере возможностей, отвечает на вопросы и оттуда. На сей раз их у меня вызвал арбитраж двух матчей.

"Александрия" - "Ингулец". 68-я минута, при 1:0 – нет пенальти в ворота гостей после контакта Коробенко с Ковальцом: "Сложно что-то сказать: качество видео не позволяет (профессор, конечно, не лопух, но аппаратура в отпуске не при нем). Но показалось, что сыграно в мяч".

Там же, 78-я минута – нет пенальти в ворота хозяев поля за фол Билыка на Плохотнюке: "Пенальти без вопросов – игрок играет в мяч, вратарь в игрока".

"Минай" - "Черноморец". 42-я минута, при 0:0 – пенальти в ворота гостей, фол Вантуха на Вишневском: "Все по делу. На одном из повторов четко видно, что защитник попадает ногой в правую ногу нападающего".

Там же. 90+1-я минута, при 2:2 – нет пенальти в ворота гостей после контакта Дубко с Селезневым: "И здесь тоже все верно. В стиле Селезнева, поджать ножки до контакта".

Поскольку возможное удаление Марлисона и отмененный гол Кендзеры никак не повлияли на исход игры "Металлиста 1925" с "Динамо", их здесь трогать не будем. Таким образом, можем предположить наверняка лишь то, что очко из-за судейской ошибки мог потерять "Ингулец".

Везение. Чем порадовала зрителя и болельщиков отдельных клубов госпожа Удача?

В Харькове на 39-й минуте, при 0:0, перекладина ворот "Динамо" отразила удар Ременюка. Как бы сложилась игра дальше, поведи в счете "Металлист 1925" незадолго до перерыва?

В Киеве на 24-й минуте, при 1:0 в пользу "Шахтера", стойка его ворот приняла на себя удар Довбика. Насколько убедительна была бы команда де Дзерби после того как счет сравнялся?

В Полтаве на 31-й минуте, при 2:1, Степанюк пробил в штангу ворот "Десны". Хватило бы черниговцев на еще два гола после этого, будь он точнее?

Однозначно Бог миловал "Рух" на 87-й, когда Шахаб, пусть не из самой выгодной позиции, не попал в пустые ворота. Вот они – везунчики тура?

Но только на пару с "Минаем". Вспомним еще раз удар в штангу от Цитаишвили на той же 87-й минуте. В обоих этих последних случаях хозяева поля доигрывали в обороне, и вряд ли успели бы отыграться.

Личности. Тур был богат на них, как никогда. Имеет смысл еще раз напомнить: здесь не занимаются поисками героев матча и максимально полезных игроков. Выделяю тех, кто больше всего запомнился регулярностью участия в самых интересных эпизодах игры.

Для меня номером один по этому критерию стал кипер "Руха" Панькив, до семи раз успешно вступавший в игру и пропустивший при этом лишь однажды. Вообще, в этот раз отметил бы рекордное количество вратарей, включая Кучера из "Миная", харьковчанина Сидоренко и полтавчанина Ризныка.

Фото - ФК Минай

А в тройку самых заметных творцов игры у меня попали бы также Аллахяр и Кочергин из "Зари". Больше других заслуживают упоминания, в этом смысле, еще киевлянин Цыганков, черниговец Тотовицкий и Кабаев ("Заря").

Симпатии. Насквозь субъективная рубрика. Автор всегда на стороне тех, кто больше играет в футбол – стремится забить, а не сохранить "чистыми" свои ворота. Какими бы ни были побуждающие к этому причины. Я сажусь к экрану, чтобы смотреть, как штурмуют ворота – это звучит примитивно, но именно этим футбол привлекает большинство из нас.

И пока вы свято придерживаетесь результата, я благодарю тех, кто не позволил мне скучать у экрана. В отчетном туре это была, в первую очередь, "Заря" - с дюжиной острых моментов у ворот соперника. Следующим будет "Динамо". А за ним – "Колос". Да-да, именно так: из трех наиболее развлекших зрителя команд две стали неудачниками тура.

А помимо них зрительский зачет сдали "Шахтер", команда из Одессы, "Десна", "Мариуполь" и "Ворскла". Для меня – именно в таком порядке. Кому не угодил, как говорится, простите мсье, но это мой сон.

Самой никудышней командой тура для зрителя назову "Львов". Если говорить о реально голевых моментах, то не так уж далеко от него ушел и "Рух". И, пожалуй, по большому счету, в тройку разочарований включу "Металлист 1925". Без оглядки на потенциал и проблемы команд: зритель смотрит на поле, и хочет видеть игру команды у ворот соперника. Наивный старина зритель…

Таблица. На дворе середина сентября, позади почти четверть чемпионата. И, как по мне, самое время посчитать цыплят по нашей футбольной осени. Тем паче, что именно сейчас проявились контуры реальных амбиций практически всех клубов. Пусть даже они пока находятся в пределах прямой досягаемости друг от друга.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 7 6 1 0 22-2 +20 19 2 Шахтер 7 5 1 1 14-4 +10 16 3 ФК Александрия 7 4 2 1 8-5 +3 14 4 Десна 7 4 1 2 11-12 -1 13 5 СК Днепр-1 7 4 1 2 12-8 +4 13 6 Ворскла 7 3 3 1 13-7 +6 12 7 Заря 7 3 2 2 13-9 +4 11 8 Верес 7 3 2 2 8-7 +1 11 9 Рух 7 2 2 3 6-9 -3 8 10 Ингулец 7 2 1 4 8-12 -4 7 11 ФК Минай 6 1 3 2 5-7 -2 6 12 Металлист 1925 7 2 0 5 6-12 -6 6 13 Черноморец 7 1 2 4 9-18 -9 5 14 Колос 6 1 2 3 3-12 -9 5 15 ФК Мариуполь 7 1 1 5 11-16 -5 4 16 ФК Львов 7 0 2 5 4-13 -9 2

Открою Америку через форточку: за чемпионство будут спорить лишь двое. Плотность результатов в середине первого круга никого не должна обмануть. "Динамо" и "Шахтер" навскидку видятся готовыми к войне на два фронта, и зацепить у них очки любому из нестабильных пока еще преследователей будет довольно нелегко. Увы, наш чемпионат по-прежнему слишком слаб.

Из выстроившейся вслед очереди сразу же вычту случайно затесавшийся сюда "Верес". Его место вполне может оказаться восьмым и в итоге, но это, по-хорошему, предел его желаний.

А вот пятерка команд, занимающих места с 3-го по 7-е, и будет колбаситься за "бронзу" и Европу. При этом вновь подчеркнем нестабильность всех без исключения, нефутбольные проблемы "Десны", которые могут отбросить ее вниз, хроническое неумение "Зари" играть на те же два фронта, и относительное благополучие "Днепра-1".

Если методом исключения, то команда Йовичевича является фаворитом в борьбе за третью позицию.

Для идущей ниже половины команд турнира актуальной будет конкуренция за место под солнцем УПЛ. И пока мне некого из них выделить в качестве более преуспевающих – глядя на поле. Вполне возможно, что дольше всего интрига задержится в подвалах турнирной таблицы. Хотя, конечно, "Львов" стоит особняком, и выглядит сейчас крайне плачевно. Так может, пора, брат, пора?

А как дышал, как дышал… И вновь изобрету велосипед: общеизвестно, откуда гниет эта рыба. Не устаю только удивляться приличным тренерам, которые продолжают исправно клевать на эту удочку. Вот сейчас Дулуб, нормальный кризис-менеджер, неужели же у него все так плохо в жизни, чтобы идти на столь заведомо недолговечный союз? Хотя, ему-то как раз и не привыкать.

Анонсы. Формально центральным матчем тура должна стать встреча "Динамо" с "Александрией". Не верю. Даже несмотря на Лигу чемпионов. Команда Луческу должна это переварить без ущерба для своего желудка.

А вот поединок "Зари" с командой Климова, в силу вышеуказанных причин, может оказаться довольно любопытным. Тем паче, что одесситы отнюдь не выглядят законченным андердогом.

В силу положения в таблице и соответствующего статуса, выделю сельское дерби: "Ингулец" - "Колос".

Остальные матчи не вызывают повышенного интереса. "Мариуполь" - "Шахтер"? В этом месте я всегда зеваю. И это в самом лучшем случае…

Сейчас куда интереснее то, что мы увидим сегодня и завтра – наш старт в Лиге чемпионов. Последний, с кем я об этом говорил, утверждает: у "Динамо" нет шансов с "Бенфикой", а "Шериф" получит шансы лишь в случае недонастроя "Шахтера". Лично я от прогнозов традиционно воздержусь. И пока для меня все выглядит достаточно интригующе.

Давайте попробуем выйти на связь по итогам обоих матчей…