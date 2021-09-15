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Динамо интересуется экс-хавбеком Шальке и Тоттенхэма - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

В услугах футболиста также заинтересован "Аль-Айн" Реброва

Динамо интересуется экс-хавбеком Шальке и Тоттенхэма - СМИ

Фото: twitter.com/s04_en

Новина українською

По информации Foot Mercato, киевское "Динамо" интересуется 26-летним полузащитником Набилем Бенталебом.

Сообщается, что помимо киевлян в услугах футболиста сборной Алжира заинтересован "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров. А также один неназванный российский клуб.

Последним клубом алжирца был "Шальке", который он покинул летом после вылета команды из Бундеслиги. За клуб из Гельзенкирхена Набиль провел 107 матчей, где забил 19 голов и выполнил 9 голевых передач.

Хавбек известен по выступлениям за "Ньюкасал" и "Тоттенхэм". Он также является воспитанником "шпор".

Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Набиль Бенталеб
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Источник:
Foot Mercato

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Комментарии (2)
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Камонплей
15.09.2021 в 14:48
Це лотерея а не підсилення під ЛЧ. Якщо праймовий Беланда не заграв, то чекати цього від Бенталеба який досі без клубу після невдач з Шальке та Ньюкаслом і операції якось наївно.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
15.09.2021 в 13:37
Да не интересуется ДК Бенталебом,они интересуются каким нибудь Назаром Передрищенко,свободным агентом из Ю-19 или там Ю 21
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-2


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