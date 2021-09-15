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Динамо интересуется экс-хавбеком Шальке и Тоттенхэма - СМИ
В услугах футболиста также заинтересован "Аль-Айн" Реброва
Фото: twitter.com/s04_en
По информации Foot Mercato, киевское "Динамо" интересуется 26-летним полузащитником Набилем Бенталебом.
Сообщается, что помимо киевлян в услугах футболиста сборной Алжира заинтересован "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров. А также один неназванный российский клуб.
Последним клубом алжирца был "Шальке", который он покинул летом после вылета команды из Бундеслиги. За клуб из Гельзенкирхена Набиль провел 107 матчей, где забил 19 голов и выполнил 9 голевых передач.
Хавбек известен по выступлениям за "Ньюкасал" и "Тоттенхэм". Он также является воспитанником "шпор".
Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2 млн евро.
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