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Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересно проходит самоизоляция

Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес встретился с вингером Жерсоном Родригесом, который ранее перешел из киевского клуба в "Труа" на правах аренды.

22-летний футболист опубликовал фото в истории своего Instagram.

Отметим, что сейчас у Рамиреса коронавирус и он находится на самоизоляции в Парагвае. Ранее, главный врач киевлян рассказал о состоянии футболиста.

Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом - изображение 1
Фото: instagram.com/erick.ramirez24
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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес Эрик Рамирес
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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
17.09.2021 в 12:14
Фото наверно старое. На кой Рамиресу ехать во Францию, или Родригису в Парагвай??? первого еще и не пропустят
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.09.2021 в 12:11
Ну так спалитися треба ще уміти. Щось мутне з тією хоробою Раміреса.
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.09.2021 в 12:09
Кожен ізолюється з ким хоче...
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