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Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом
Интересно проходит самоизоляция
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес встретился с вингером Жерсоном Родригесом, который ранее перешел из киевского клуба в "Труа" на правах аренды.
22-летний футболист опубликовал фото в истории своего Instagram.
Отметим, что сейчас у Рамиреса коронавирус и он находится на самоизоляции в Парагвае. Ранее, главный врач киевлян рассказал о состоянии футболиста.
Фото: instagram.com/erick.ramirez24
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Источник:Instagram
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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
17.09.2021 в 12:14
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.09.2021 в 12:09
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