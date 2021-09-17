Инфицированный коронавирусом форвард Динамо сфотографировался с Жерсоном Родригесом

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес встретился с вингером Жерсоном Родригесом, который ранее перешел из киевского клуба в "Труа" на правах аренды.

22-летний футболист опубликовал фото в истории своего Instagram.

Отметим, что сейчас у Рамиреса коронавирус и он находится на самоизоляции в Парагвае. Ранее, главный врач киевлян рассказал о состоянии футболиста.

Фото: instagram.com/erick.ramirez24