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Шабанов: Без ВАР футбол был бы зрелищнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок уверен, что технологии делают футбол хуже

Шабанов: Без ВАР футбол был бы зрелищнее

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов поделился впечатлениями после победы над "Александрией" (1:0).

– Мистер нас предупреждал, что предстоит тяжелая игра, что соперник хорошо обороняется. Но у команды есть также и проблемы, слабые места, на которые он обратил наше внимание.

Мы пытались вскрыть оборону, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Хорошо, что на последних минутах заработали и забили пенальти.

- Ты провел немного матчей в начале сезона. Как оценишь свою форму?

– В первой игре, с "Колосом", было тяжеловато, но сегодня уже чувствовал себя куда увереннее, вошел в игровой тонус. Дальше должно быть лучше.

- Во втором матче подряд ключевую роль сыграло решение арбитра после просмотра ВАР. Вы уже с подобными моментами свыклись?

– В этом матче ВАР нам, можно сказать, помог, а в прошлой игре с "Бенфикой" забрал очки. Поэтому, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. Лично я думаю, что без ВАР футбол был бы зрелищнее.

- В твоей жизни на этой неделе случилось важное и радостное событие. Это добавляет мотивации?

– Да, у нас родилась дочь. Все хорошо, и с женой, и с дочерью. Поэтому работаю, тренируюсь и готовлюсь к матчам в прекрасном настроении, с удвоенной энергией, – сказал Шабанов.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов ВАР
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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Комментарии (7)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2021 в 17:49
алень, футбол - это спорт, а не балет! и результат должен исчисляться минутами, секундами, голами, шайбами, а не "ойкакоешоу"! представил, что метании копья выбегает соперник и делает исполняющему попытку подкат!))) фуле, зрелище же, шоу!))))
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+1
-4
Judas (Киев)
19.09.2021 в 18:16
Тиран тебе в с р а к у, где ты ещё не н а с р а л о на ветках Динамо? За о т с о с у рыжего работаешь?
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+1
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
19.09.2021 в 17:26
А без Шабанова умней
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+4
-5
Fontango (Kharkov)
19.09.2021 в 17:06
Шабанов, братуха!!! Балет и театр, не могут быть не зрелищным!!!!))))))
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+5
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 17:20
Твій братуха на "Барабашово" шаурмою торгує ! Який Шабпнов тобі братуха ???
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+3
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 18:21
А зачем свое лицо под коментом надо ставить?
0
-1
football_soccer (Украина)
19.09.2021 в 17:01
так а нахрена вы тогда, при каждом спорном эпизоде, бежите к судье и что-то доказываете? если ВАР вам мешает? Принимайте все решения судьи молча . Зрелищно зато, ну а че
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+3
-8


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