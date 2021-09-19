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Шабанов: Без ВАР футбол был бы зрелищнее
Игрок уверен, что технологии делают футбол хуже
Защитник "Динамо" Артем Шабанов поделился впечатлениями после победы над "Александрией" (1:0).
– Мистер нас предупреждал, что предстоит тяжелая игра, что соперник хорошо обороняется. Но у команды есть также и проблемы, слабые места, на которые он обратил наше внимание.
Мы пытались вскрыть оборону, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Хорошо, что на последних минутах заработали и забили пенальти.
- Ты провел немного матчей в начале сезона. Как оценишь свою форму?
– В первой игре, с "Колосом", было тяжеловато, но сегодня уже чувствовал себя куда увереннее, вошел в игровой тонус. Дальше должно быть лучше.
- Во втором матче подряд ключевую роль сыграло решение арбитра после просмотра ВАР. Вы уже с подобными моментами свыклись?
– В этом матче ВАР нам, можно сказать, помог, а в прошлой игре с "Бенфикой" забрал очки. Поэтому, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. Лично я думаю, что без ВАР футбол был бы зрелищнее.
- В твоей жизни на этой неделе случилось важное и радостное событие. Это добавляет мотивации?
– Да, у нас родилась дочь. Все хорошо, и с женой, и с дочерью. Поэтому работаю, тренируюсь и готовлюсь к матчам в прекрасном настроении, с удвоенной энергией, – сказал Шабанов.
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