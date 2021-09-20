Цыганков, Конопля и Кабаев среди лучших. Символическая сборная 8-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

8-й тур УПЛ позади. Скажем честно, после себя он оставил немного смешанные чувства. Оба лидера добыли странные победы - "Шахтер" поглумился над молодежью "Мариуполя", а "Динамо" только при помощи пенальти в компенсированное время получило преимущество над "Александрией". С другой стороны, после фиаско в Норвегии мы увидели другую "Зарю", полтавская "Ворскла" добыла справедливую победу, а "Днепр-1", пусть и не без проблем, но взял свои три очка в игре с ровенским "Вересом". И не забывайте про "Десну", прервавшую свою неутешительную серию.

По итогам очередного тура, UA-Футбол собрал для вас символическую сборную из лучших футболистов недели. Схема - 4-1-4-1, которая позволила нам максимально комфортно распределить всех героев уик-энда.

Вратарь - Олег Билык, "Александрия"

Мы редко уделяем внимание голкиперу, команда которого не одержала победу по итогам тура. Но Олег не особо виноват в том, что "горожане" не сумели удержать ничью в игре с "Динамо". За 90 с хвостиком минут он совершил семь сейвов, до конца сохраняя интригу в матче. Отбей пенальти - стал бы героем на все времена, но и без этого он успел многое сделать.

Правый защитник - Ефим Конопля, "Шахтер"

В принципе, после тренировки с "Мариуполем" можно было брать почти всех игроков команды де Дзерби. Либо всех игнорировать. Мы пошли на компромисс, выделив одного футболиста из лагеря вице-чемпиона. Конопля с "приазовцами" был прекрасен - три голевые, постоянные забеги по флангу и попытки забить самому. В общем, ждем от рыжеволосого фулбека таких же свершений, но в более конкурентных играх.

Центральный защитник - Илья Забарный, "Динамо"

"Александрия" не сильно нагружала центрбека киевлян, что позволяло ему покидать свою территорию, помогая начинать атаки киевлян и подключаться при стандартах. Сработал он здорово. И пока Шабанов сильно выпадал из общей картины, Илья продолжал показывать зрелый не по годам футбол, за что и оказался в нашей команде лучших.

Центральный защитник - Сергей Яворский, "Ворскла"

В начале этого сезона опытный Яворский выпал из основы полтавчан, что вынуждало его ждать своего шанса от Максимова, дабы доказать уровень. Время пришло и Сергей не подвел. В непростой игре с "Минаем" центрбек был спокоен и надежен, чем и должен отличаться футболист его амплуа. У нас есть ощущение, что после добротного перформанса, Яворский продолжит выходить в старте своего клуба.

Левый защитник - Владислав Дубинчак, "Днепр-1"

Как это обычно бывает, благодаря своим подключениям в атаку, Влад был одним из самых заметных футболистов команды Йовичевича. За ним было несколько грехов в обороне, но впереди его мало кто мог остановить. Именно с левого фланга днепрян шли частые навесы и прострелы в штрафную соперника, которые, увы, игроки атаки реализовать не сумели.

Опорный полузащитник - Невен Джурасек, "Днепр-1"

И если старания Дубинчака оказались напрасными, то Джурасек сумел поучаствовать в голевой атаке своего коллектива, отдав пас на соотечественника. Шикарный проход Невена закончился скидкой на Чуже, после чего последовал единственный точный удар в матче. Помимо гола, Джурасек неплохо работал в своей зоне, успевая выполнять привычную роль "чистильщика".

Правый полузащитник - Виктор Цыганков, "Динамо"

Можно начинать долгие споры о легитимности назначения 11-метрвого в матче "Динамо" - "Александрия". Спустя несколько дней это все становится не столь важным, в отличие от гола Цыганкова, который в наиболее ответственный момент подошел к точке и очень хладнокровно реализовал приговор арбитра. Так и должен поступать настоящий лидер. Так и поступил Цыганков, который в двух последних матчах УПЛ выступал в роли вожака киевского коллектива.

Центральный полузащитник - Андрей Тотовицкий, "Десна"

Вряд ли многие захотят пересматривать матч "Десна" - "Рух". По крайней мере бесплатно. Моментов было не очень много и все шло к своему логичному завершению в виде баранки на табло. Но "северяне" сумели переломить соперника, взяв три очка, которые позволили им прервать плохую серию и укрепиться в зоне лидера. Забил единственный мяч Тотовицкий. У Андрея, как и у всей команды, сейчас дела идут не очень гладко, но гол он нашел, что может послужить началом для новых свершений. Как личных, так и командных.

Центральный полузащитник - Владислав Кабаев, "Заря"

После норвежского провала, команде Скрипника была необходима срочная реабилитация. В целом, можно сказать, что в игре с "Черноморцем" им это сделать удалось. Особенно старался Кабаев, который только за стартовые 15 минут мог забивать трижды, но сделал это лишь раз. Достаточно продуктивный матч от Влада, который часто менял позицию, от чего был еще более опасен.

Левый полузащитник - Ибрахим Кане, "Ворскла"

В прошлом туре юркий малиец пропустил матч полтавской команды. Все мы помним, что из этого вышло. Но в воскресенье он появился на футбольном поле и помог команде Максимова взять три очка. Кане был активен на левом фланге, где заработал на себе опасный стандарт до перерыва, после которого был забит первый гол. Символично, что именно Ибрахим отличился после паса Скляра. Во втором тайме также был заметен, помог Степанюку перехватить мяч в центре поля, после чего Руслан угодил в перекладину.

Нападающий - Александр Гладкий, "Заря"

Дорогу ветеранам. В игре с "Черноморцем" Гладкий был не настолько заметен, как Кабаев, но свою лепту в разнос одесситов он таки внес. Дважды. Во время первого взятия ворот Александр грамотно пропустил мяч на товарища, украв внимание оппонентов, а после еще и сам реализовал пенальти. О чем тут говорить, заслуженное место в команде тура.

Тренер - Александр Рябоконь, "Десна"

Не самая очевидная кандидатура, но у нас есть аргументы в пользу коуча "северян". Во-первых, его команда подходила к игре с "Рухом" в ужасном состоянии - три тура без побед, слухи о задолженностях по зарплате и недовольстве игроков. Согласитесь, непросто готовить коллектив в таких условиях. Но Александр Дмитриевич справился. Во-вторых, у его команды тяжело шла игра, но она продолжала пытаться создавать что-то впереди и свой гол нашла. Голевую передачу отдал Завийский, которого Рябоконь выпустил в качестве усиления. И это сработало. Да и забег тренера в стиле великого Моуриньо говорит о том, что он с командой, несмотря на все трудности.