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Скрипник: Рады, что игроков Зари вызывают в сборную, хоть и редко
Наставник "Зари" высказался после игры с одесситами
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после
– Злые, потому что в такой ситуации. Неудачно сыграли в четверг, до того был матч, который нельзя было занести в актив. Сейчас мы играем дома – хороший, играющий соперник. Злые были на себя. Ребята показали характер – бежали, хотели и достойно выглядели. Конечно, помог быстрый гол. Это аксиома футбола – чем быстрее, тем лучше.
– Говорили, что для команды хорошо проводить 2 матча в неделю. Ваше мнение поменялось?
– Нет, моя команда и бежит. Нужно играть не то что через не могу – такое состояние организма, что второй тайм дается легче.
– Насколько все серьезно с Леовижилдо и Шахабом?
– Они в процессе восстановления.
– Стало известно, что был разговор с президентом, какие темы поднимались?
– Текущие, футбольные. Как результат, так и говорили – все нормально.
– Как принимаете начавшиеся вызовы в сборную футболистов "Зари"?
– Все радуются за них. Рады, что такое случается – редко, но случается, – рассказал Скрипник.
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