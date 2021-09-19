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Скрипник: Рады, что игроков Зари вызывают в сборную, хоть и редко

Премьер-лига
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Наставник "Зари" высказался после игры с одесситами

Скрипник: Рады, что игроков Зари вызывают в сборную, хоть и редко

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после победы над одесским "Черноморцем" в матче 8-го тура УПЛ.

– Злые, потому что в такой ситуации. Неудачно сыграли в четверг, до того был матч, который нельзя было занести в актив. Сейчас мы играем дома – хороший, играющий соперник. Злые были на себя. Ребята показали характер – бежали, хотели и достойно выглядели. Конечно, помог быстрый гол. Это аксиома футбола – чем быстрее, тем лучше.

– Говорили, что для команды хорошо проводить 2 матча в неделю. Ваше мнение поменялось?

– Нет, моя команда и бежит. Нужно играть не то что через не могу – такое состояние организма, что второй тайм дается легче.

– Насколько все серьезно с Леовижилдо и Шахабом?

– Они в процессе восстановления.

– Стало известно, что был разговор с президентом, какие темы поднимались?

– Текущие, футбольные. Как результат, так и говорили – все нормально.

– Как принимаете начавшиеся вызовы в сборную футболистов "Зари"?

– Все радуются за них. Рады, что такое случается – редко, но случается, – рассказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Черноморец (Одесса)
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Источник:
"Профутбол Digital"

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