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Представитель Александрии. Определился лучший игрок восьмого тура УПЛ
Олег Билык получил заслуженную награду
Фото: УПЛ
Голкипер "Александрии" Олег Билык признан лучшим игроком по итогам 8-го тура УПЛ.
Команда 23-летнего футболиста проиграла в матче против "Динамо" (0:1). Однако сам Олег провел отличный поединок и не раз спасал партнеров от пропущенных мячей.
В голосовании он опередил полузащитников Андрея Тотовицкого ("Десна) и Виктора Цыганкова из "Динамо".
Его команда проиграла Динамо (0:1), но сам голкипер провел отличный матч и не раз спасал напарников от пропущенных мячей.
Напомним, что в следующем туре "Александрия" сыграет на своем поле против "Мариуполя". Игра состоится 25 сентября и начнется в 14:00.
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