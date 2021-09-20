Представитель Александрии. Определился лучший игрок восьмого тура УПЛ

Голкипер "Александрии" Олег Билык признан лучшим игроком по итогам 8-го тура УПЛ.

Команда 23-летнего футболиста проиграла в матче против "Динамо" (0:1). Однако сам Олег провел отличный поединок и не раз спасал партнеров от пропущенных мячей.

В голосовании он опередил полузащитников Андрея Тотовицкого ("Десна) и Виктора Цыганкова из "Динамо".

Его команда проиграла Динамо (0:1), но сам голкипер провел отличный матч и не раз спасал напарников от пропущенных мячей.

Напомним, что в следующем туре "Александрия" сыграет на своем поле против "Мариуполя". Игра состоится 25 сентября и начнется в 14:00.