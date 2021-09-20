  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представитель Александрии. Определился лучший игрок восьмого тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Александрии. Определился лучший игрок восьмого тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Билык получил заслуженную награду

Представитель Александрии. Определился лучший игрок восьмого тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Голкипер "Александрии" Олег Билык признан лучшим игроком по итогам 8-го тура УПЛ.

Команда 23-летнего футболиста проиграла в матче против "Динамо" (0:1). Однако сам Олег провел отличный поединок и не раз спасал партнеров от пропущенных мячей.

В голосовании он опередил полузащитников Андрея Тотовицкого ("Десна) и Виктора Цыганкова из "Динамо".

Его команда проиграла Динамо (0:1), но сам голкипер провел отличный матч и не раз спасал напарников от пропущенных мячей.

Напомним, что в следующем туре "Александрия" сыграет на своем поле против "Мариуполя". Игра состоится 25 сентября и начнется в 14:00.

Читайте такжеЕго подопечные одержали разгромную победу. УПЛ назвала лучшего тренера 8-го тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Олег Билык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
20.09.2021 в 15:41
Потенціал надзвичайний
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.09.2021 в 15:40
У збірну й виставити проти фінів та босняків
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...