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Директор Александрии: В Европе все ходят на матчи по паспортам, а у нас сразу начинается скандал и кипиш

Премьер-лига
(2 голосов)

Возвращаясь к драке на Олимпийском

Директор Александрии: В Европе все ходят на матчи по паспортам, а у нас сразу начинается скандал и кипиш

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал драку на НСК "Олимпийский" в матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

– Будут ли наказаны виновные?

– Не знаю, здесь трудно комментировать. Если делают такие заявления, то хочется, чтобы в цивилизованной стране все происходило по закону. Если есть виновные – их надо наказать. Если есть пострадавшие, то надо, чтобы люди, которые наделали беды, понесли за это наказание. Хочется показательного ответа, мол, вот мы нашли, наказали, такие-то штрафы или что-то другое. Посмотрим, что будет.

– Инкриминируемая статья "Хулиганство" предусматривает до 4 лет лишения свободы. Не слишком строго? Возможно, можно обойтись запретом на посещение матчей?

– Это надо уже разбираться на законодательном уровне, мне сложно оценить. В Европе все ходят на матчи по паспортам, а у нас сразу начинается скандал и кипиш, как только об этом начинают говорить. Мы хотим жить в Европе, но по своим законам.

Какие права у стюардов? Никаких. Они не имеют права ни обыскивать, ни трогать людей. Для чего стюарду лезть в драку? У него нет никаких законных оснований для этого.

Давайте просто будем людьми, будем вести себя корректно, давать друг другу смотреть футбол, болеть нормально, а не пугать женщин и детей, устраивать драки. Это же не цивилизованное общество, где такое происходит. В Европе и США люди семьями приходят на стадион. А у нас крик, мат, дерутся. Конечно, мать скажет отцу не брать ребенка.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Ten0N (Leopolis)
20.09.2021 в 20:35
П13дун
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
20.09.2021 в 20:28
Уважаемая редакция, скажите. Этому пацану , что меня на стадионе Гагарина в Чернигове, на стадион пускают на трибуны с минводой без пробки, потому что боятся что люди могу бросить бутылочку( пластик) в судью.
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alex.belogubko (одесса)
20.09.2021 в 20:08
а ты что в европе живёшь --в колхозе
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