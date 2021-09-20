Директор Александрии: В Европе все ходят на матчи по паспортам, а у нас сразу начинается скандал и кипиш

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал драку на НСК "Олимпийский" в матче 8-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

– Будут ли наказаны виновные?

– Не знаю, здесь трудно комментировать. Если делают такие заявления, то хочется, чтобы в цивилизованной стране все происходило по закону. Если есть виновные – их надо наказать. Если есть пострадавшие, то надо, чтобы люди, которые наделали беды, понесли за это наказание. Хочется показательного ответа, мол, вот мы нашли, наказали, такие-то штрафы или что-то другое. Посмотрим, что будет.

– Инкриминируемая статья "Хулиганство" предусматривает до 4 лет лишения свободы. Не слишком строго? Возможно, можно обойтись запретом на посещение матчей?

– Это надо уже разбираться на законодательном уровне, мне сложно оценить. В Европе все ходят на матчи по паспортам, а у нас сразу начинается скандал и кипиш, как только об этом начинают говорить. Мы хотим жить в Европе, но по своим законам.

Какие права у стюардов? Никаких. Они не имеют права ни обыскивать, ни трогать людей. Для чего стюарду лезть в драку? У него нет никаких законных оснований для этого.

Давайте просто будем людьми, будем вести себя корректно, давать друг другу смотреть футбол, болеть нормально, а не пугать женщин и детей, устраивать драки. Это же не цивилизованное общество, где такое происходит. В Европе и США люди семьями приходят на стадион. А у нас крик, мат, дерутся. Конечно, мать скажет отцу не брать ребенка.