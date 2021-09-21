  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч против Александрии выдался очень экспрессивным

"Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 8-го тура УПЛ "Динамо" – "Александрия" между болельщиками и фанатами "Динамо" на НСК "Олимпийский" вспыхнул конфликт из-за использования файеров вторыми, который затем перерос в драку.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, из-за произошедшего Мирча Луческу после игры не дал игрокам поблагодарить фанатов.

Инсайдер сказал, что Луческу кричал своим игрокам, указывая на трибуны: "Они – не болельщики".

Читайте такжеНацполиция открыла производство по факту драки на Олимпийском по статье хулиганство
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
21.09.2021 в 00:56
От тут підтримую цигана. Такими методами клуб точно не підтримують. Нападати на простих вболівальників навіть не по чоловічому, дуже низький від них поступок. Людей і так на футбол мало ходить. Тепер ще менше буде ходити бо можна хапнути п… від своїх же. Команда зробила золотий требл, йде до другого чемпіонства підряд, грає в групі ЛЧ. Футболісти Динамо - кістяк збірної ( в основі молодь). Фани Динамо мають Мірчі руки цілувати. А влаштовують проти нього акції протесту. Питання: чи є розум у фанатів Динамо?
Ответить
+1
-1
В. Банев (Харків)
21.09.2021 в 00:50
На стадионе были только ультрас? Или все не болелы?
Ответить
+1
0
маматрахер228 (Киев)
21.09.2021 в 00:47
да ультрас это шайка быдла, разгонять их нужно к чертям
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...