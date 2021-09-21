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"Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов
Матч против Александрии выдался очень экспрессивным
Фото - Олександр Приходько
В матче 8-го тура
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, из-за произошедшего Мирча Луческу после игры не дал игрокам поблагодарить фанатов.
Инсайдер сказал, что Луческу кричал своим игрокам, указывая на трибуны: "Они – не болельщики".
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Источник:Football Hub
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Комментарии (3)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
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маматрахер228 (Киев)
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