"Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов

В матче 8-го тура УПЛ "Динамо" – "Александрия" между болельщиками и фанатами "Динамо" на НСК "Олимпийский" вспыхнул конфликт из-за использования файеров вторыми, который затем перерос в драку.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, из-за произошедшего Мирча Луческу после игры не дал игрокам поблагодарить фанатов.

Инсайдер сказал, что Луческу кричал своим игрокам, указывая на трибуны: "Они – не болельщики".