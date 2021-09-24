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Монзуль будет арбитром VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ
Дмитрий Бондаренко рассудит поединок "Шахтер" - "Верес"
фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 9-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
9-й тур
24 сентября (пятница)
"Колос" - "Ворскла". Ковалевка. Стадион "Колос". 19.30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье)
25 сентября (суббота)
"Александрия" - "Мариуполь". Александрия. КСК "Ника". 14.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.)
"Шахтер" - "Верес". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), Арбитр VAR - Бойко С.М. (Киевская обл.)
"Рух" - "Динамо". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Монзуль К.В. (Харьков)
26 сентября (воскресенье)
"Минай" - "Львов". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков)
"Днепр-1" - "Заря". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 17.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Арановський Е.А. (Киев)
"Десна" - "Металлист 1925". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.30. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск)
27 сентября (понедельник)
"Черноморец" - "Ингулец". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков)
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