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Монзуль будет арбитром VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дмитрий Бондаренко рассудит поединок "Шахтер" - "Верес"

Монзуль будет арбитром VAR на матче Динамо. Судейские назначения на 9-й тур УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 9-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

9-й тур

24 сентября (пятница)

"Колос" - "Ворскла". Ковалевка. Стадион "Колос". 19.30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье)

25 сентября (суббота)

"Александрия" - "Мариуполь". Александрия. КСК "Ника". 14.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

"Шахтер" - "Верес". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), Арбитр VAR - Бойко С.М. (Киевская обл.)

"Рух" - "Динамо". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Монзуль К.В. (Харьков)

26 сентября (воскресенье)

"Минай" - "Львов". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков)

"Днепр-1" - "Заря". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 17.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Арановський Е.А. (Киев)

"Десна" - "Металлист 1925". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 19.30. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск)

27 сентября (понедельник)

"Черноморец" - "Ингулец". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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УАФ

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:38
У Кати менструация, по этому только ВАР)
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