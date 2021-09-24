Определен лучший арбитр восьмого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам восьмого тура УПЛ лучшим был признан Владимир Новохатний. Он судил матч "Десна" - "Рух" (1:0), показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек, пенальти не назначал, никого не удалил.