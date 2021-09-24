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Определен лучший арбитр восьмого тура УПЛ
Второе признание для рефери в сезоне
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам восьмого тура УПЛ лучшим был признан Владимир Новохатний. Он судил матч "Десна" - "Рух" (1:0), показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек, пенальти не назначал, никого не удалил.
Для Владимира Новохатнего это второе подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й тур), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур) и Андрей Коваленко (7-й тур).
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