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Определен лучший арбитр восьмого тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Второе признание для рефери в сезоне

Определен лучший арбитр восьмого тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам восьмого тура УПЛ лучшим был признан Владимир Новохатний. Он судил матч "Десна" - "Рух" (1:0), показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек, пенальти не назначал, никого не удалил.

Для Владимира Новохатнего это второе подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й тур), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур) и Андрей Коваленко (7-й тур).

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
24.09.2021 в 12:48
Нормально отсудил. Играть не мешал , но и грубость пресекал.
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