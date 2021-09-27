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Тете: Думаю, что мой гол стал ключевым моментом матча с Вересом
"Горняки" обыграли "Верес" с разгромным счетом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тете в эфире телеканала "Футбол 2" прокомментировал победу над "Вересом" (4:1) в 9-м туре УПЛ
– Очень непростой матч. Прекрасно понимаем, насколько победа важна для нас, для нашего пути в чемпионате. Одержать верх сегодня было необходимо, потому что мы боремся за титул и идем к нему.
– Чувствовалось, что в первом тайме соперник иногда доминировал?
– Это составляющая игры. Понятно, что мы не можем этого принимать. Нужно всегда доминировать. Да, в первом тайме была некоторая неслаженность, но во втором мы вернулись и показали настоящую игру.
– Ты отличился сегодня. Что этот гол значит для тебя?
– Очень важный гол. Всегда круто забивать и помогать команде. Сейчас нужно продолжать для того, чтобы забивать еще больше таких красивых мячей.
– Какой момент матча стал ключевым?
– Думаю, что именно тот самый гол. Когда мы забили второй мяч, команда почувствовала, что идет к победе. Так и случилось, - сказал Тете.
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