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СМИ: Рух получил премию за прошлогоднюю ничью с Шахтером
Львовяне получили 200 тысяч долларов
Фото: ФК Рух
Львовский "
По информации Meta-ratings, один из главных конкурентов донетчан за эту ничью обещал футбольному клубу "Рух" премиальные за положительный результат в игре с "Шахтером". Обещание было выполнено и на прошлой неделе, за несколько дней до матча девятого тура УПЛ против "Динамо", львовяне получили премиальные в размере 200 тысяч долларов на команду.
Добавим, что в нынешнем чемпионате после девяти туров "Динамо" занимает первое место, имея в активе 25 очков. У донецкого "Шахтера" вторая позиция в УПЛ и 22 очка.
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