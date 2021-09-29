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СМИ: Рух получил премию за прошлогоднюю ничью с Шахтером

Премьер-лига
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Львовяне получили 200 тысяч долларов

СМИ: Рух получил премию за прошлогоднюю ничью с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" на прошлой неделе получил премиальные, которые ему причитались за результат годичной давности. Тогда дебютант УПЛ отобрал очки у донецкого "Шахтера" сыграв с "горняками" вничью.

По информации Meta-ratings, один из главных конкурентов донетчан за эту ничью обещал футбольному клубу "Рух" премиальные за положительный результат в игре с "Шахтером". Обещание было выполнено и на прошлой неделе, за несколько дней до матча девятого тура УПЛ против "Динамо", львовяне получили премиальные в размере 200 тысяч долларов на команду.

Добавим, что в нынешнем чемпионате после девяти туров "Динамо" занимает первое место, имея в активе 25 очков. У донецкого "Шахтера" вторая позиция в УПЛ и 22 очка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
Meta Ratings

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