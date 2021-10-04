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Леоненко: Динамо устраивала ничья с Шахтером– вничью и сыграли
А вот и экспертное мнение подъехало
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Бывший игрок сборной Украины, а ныне и эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о центральном матче 10 тура УПЛ
"Наконечника" нет, все уже знают. Много эмоций ушло как раз в еврокубках. Для "Динамо" это хорошо, потому что задача выполнена. Их ничья устраивала – вничью и сыграли, а то что нет нападающих и там и там – вот это и сказалось.
Играли на ничью, потому игра и не получилась. Опять вспомнили плохой футбол. Создали полтора момента за два тайма. Я считаю, что это все еврокубки. У кого-то они плохие были, если брать "Динамо", у "Шахтёра" – великолепнейшая игра с "Интером" была.
В Суперкубке нужно уже конкретно было играть, а тут ничья тебя устраивает - и пошли дальше. Просчитываешь, тем более это же Луческу. После сборной у нас же команды, как правило, не очень хорошо выглядят, " — сказал Леоненко.
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