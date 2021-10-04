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Довбик - о своем голе Львову: Пробил на удачу

Премьер-лига
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Вышло очень неплохо

Довбик - о своем голе Львову: Пробил на удачу

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал свой гол в ворота "Львова", который стал единственным в матче (1:0).

- После таких голов обычно спрашивают, действительно ли форвард бил по воротам...

- Бил. Понимал, что в штрафной, кроме меня никого не было, и пробил на удачу. К счастью, она была на моей стороне.

- Гол стал единственным, но у тебя было много моментов когда удачно цеплялся и угрожал воротам. В итоге игра далась очень тяжело, но в первом тайме были предпосылки для второго взятия ворот.

- Да, были моменты, и можно было выжать максимум из них. Но где-то помешало поле, где были острые углы, и трудно было переиграть вратаря. В целом, игра получилась тяжелой, ведь поле не давало играть в комбинационный футбол. Мы сбились на длинные передачи, что мешало нам играть в более качественный футбол.

- Можно сказать, что сами дали шанс "Львову" почувствовать, что можно зацепиться за этот матч?

- Действительно, "Львов" нащупал игру, у них появились моменты. А нам стало труднее. Игра была валидольная до самого окончания.

- В чемпионате перерыв. С какими мыслями отправляешься в сборную, где будешь не одним из клуба?

- Хорошо, что Саша едет со мной. Вместе веселее. Давно не забивал, и теперь в хорошем настроении поеду в сборную. Сейчас все мысли о ней.

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В статье: ФК Львов Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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