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Григорий Суркис: Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу - дураки

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение Григория Суркиса о классическом, и не только

Григорий Суркис: Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу - дураки

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-президент "Динамо" Григорий Суркис в интервью программе "Про Футбол Dsgital" прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" (0:0), а также испорченную звезду Луческу в Донецке.

- Встречались две хорошие команды. "Классическое" всегда проходит в бескомпромиссной борьбе, с удалениями. На мой взгляд, обе команды выглядели уставшими, потому что соревновательный цикл такой, что невозможно отдохнуть. Но каждая команда старалась показать свой класс, свои лучшие качества и забить победный мяч или больше голов, но поединок завершился нулевой ничьей. На мой взгляд, обе команды продемонстрировали мощь двух тренеров, противостояние произошло между Луческу и де Дзерби. Оно не выявило сильнейшего, "Динамо" сохранило трехочковый отрыв от "Шахтера". Теперь игроки поедут в свои молодежные и национальные сборные.

- Чувствуется ли дерби именно между тренерами?

- Безусловно, чувствуется. Когда Луческу работал в "Шахтере", а "Динамо" тренировали отечественные тренеры, у наставников был разный менталитет. А теперь у нынешних наставников команд он похож. На мой взгляд, в этой игре был определяющим огромный опыт Луческу, ведь проиграв Суперкубок со счетом 0:3, потерпев поражение в Мюнхене от "Баварии", прежде всего, нужно было сделать что-то, чтобы команда пришла в себя и продемонстрировала свои лучшие качества, а это очень сложно, учитывая перелеты и отсутствие на своей тренировочной базе. У "Динамо" было два дня, чтобы подготовиться к этому матчу.

К слову, "Динамо" U19, победив "Баварию" со счетом 4:0 было не похожими само на себя в первом тайме матча с "Шахтером", только во втором взяв себя в руки. Игорь Костюк провел несколько замен, и команда заиграла, но усталость всегда влияет - это "гири" на ногах, которые мешают продемонстрировать свои лучшие качества.

- Как можете прокомментировать информацию о том, что в Донецке звезду Луческу закрасили цветами "Динамо"?

- Я даже не хочу комментировать такие вещи, которые свидетельствуют о неуважении к человеку, который имеет огромный опыт, огромные заслуги перед украинским футболом и седые волосы. Независимо от того, кого он тренировал до этого, в демократической стране его переход в "Динамо" должен восприниматься совсем по-другому. Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу, - дураки.

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В статье: Мирча Луческу Григорий Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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ProstoFAN (Донецк)
04.10.2021 в 22:38
а которые раньше демонстрировали？кто они？
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
04.10.2021 в 22:12
Это ж сколько дураков в динамовском лагере было, когда Луческу Шахтёр тренировал...
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
04.10.2021 в 22:31
А в Харьковском сейчас как блох.
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0


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