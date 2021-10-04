Григорий Суркис: Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу - дураки

Экс-президент "Динамо " Григорий Суркис в интервью программе "Про Футбол Dsgital" прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" (0:0), а также испорченную звезду Луческу в Донецке.

- Встречались две хорошие команды. "Классическое" всегда проходит в бескомпромиссной борьбе, с удалениями. На мой взгляд, обе команды выглядели уставшими, потому что соревновательный цикл такой, что невозможно отдохнуть. Но каждая команда старалась показать свой класс, свои лучшие качества и забить победный мяч или больше голов, но поединок завершился нулевой ничьей. На мой взгляд, обе команды продемонстрировали мощь двух тренеров, противостояние произошло между Луческу и де Дзерби. Оно не выявило сильнейшего, "Динамо" сохранило трехочковый отрыв от "Шахтера". Теперь игроки поедут в свои молодежные и национальные сборные.

- Чувствуется ли дерби именно между тренерами?

- Безусловно, чувствуется. Когда Луческу работал в "Шахтере", а "Динамо" тренировали отечественные тренеры, у наставников был разный менталитет. А теперь у нынешних наставников команд он похож. На мой взгляд, в этой игре был определяющим огромный опыт Луческу, ведь проиграв Суперкубок со счетом 0:3, потерпев поражение в Мюнхене от "Баварии", прежде всего, нужно было сделать что-то, чтобы команда пришла в себя и продемонстрировала свои лучшие качества, а это очень сложно, учитывая перелеты и отсутствие на своей тренировочной базе. У "Динамо" было два дня, чтобы подготовиться к этому матчу.

К слову, "Динамо" U19, победив "Баварию" со счетом 4:0 было не похожими само на себя в первом тайме матча с "Шахтером", только во втором взяв себя в руки. Игорь Костюк провел несколько замен, и команда заиграла, но усталость всегда влияет - это "гири" на ногах, которые мешают продемонстрировать свои лучшие качества.

- Как можете прокомментировать информацию о том, что в Донецке звезду Луческу закрасили цветами "Динамо"?

- Я даже не хочу комментировать такие вещи, которые свидетельствуют о неуважении к человеку, который имеет огромный опыт, огромные заслуги перед украинским футболом и седые волосы. Независимо от того, кого он тренировал до этого, в демократической стране его переход в "Динамо" должен восприниматься совсем по-другому. Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу, - дураки.