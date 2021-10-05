Ингулец отказался от контрольного матча с Александрией

17 октября "Александрия" проведет поединок 11 тура чемпионата УПЛ - с "Ворсклой".

Подготовку к этому матчу "горожане" начнут 7 октября. 10 октября "Александрия" планировала провести контрольный поединок с "Ингульцом", однако петровцы отказались и придется ограничиться двухсторонкой.

По информации Meta-ratings.com, полузащитник Максим Третьяков не избежал повреждения в поединке предыдущего тура – с "Вересом" и даже вынужден был попросить замену, но "горожане" надеются, что к противостоянию с "Ворсклой" он вернется в строй.

Напомним, что "Александрия" занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков.