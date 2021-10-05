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Ингулец отказался от контрольного матча с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горожане" ограничаться двухсторонкой

Ингулец отказался от контрольного матча с Александрией

фото - УПЛ

Новина українською

17 октября "Александрия" проведет поединок 11 тура чемпионата УПЛ - с "Ворсклой".

Подготовку к этому матчу "горожане" начнут 7 октября. 10 октября "Александрия" планировала провести контрольный поединок с "Ингульцом", однако петровцы отказались и придется ограничиться двухсторонкой.

По информации Meta-ratings.com, полузащитник Максим Третьяков не избежал повреждения в поединке предыдущего тура – с "Вересом" и даже вынужден был попросить замену, но "горожане" надеются, что к противостоянию с "Ворсклой" он вернется в строй.

Напомним, что "Александрия" занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 18 очков.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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Источник:
Meta-ratings

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