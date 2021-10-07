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Вернидуб вернулся в обойму Зари перед матчем с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане целенаправленно готовятся к матчу с горняками

Вернидуб вернулся в обойму Зари перед матчем с Шахтером

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

11 тур УПЛ стартует поединком "Шахтера" и "Зари", который состоится 15 октября

Подготовку к противостоянию с "горняками" подопечные Виктора Скрипника начнут 7 октября. Луганчане проведение спарринга не планируют, решив сосредоточиться на тренировочном процессе и устранением, прежде всего, брешей в обороне.

По имеющейся информации, восстановился после травмы защитник Виталий Вернидуб, пропускавший поединок 10 тура — с "Десной". Отсутствует в тренировочном лагере только Даниил Алефиренко, который сейчас находится в расположении молодежной сборной Украины.

Напомним, что "Заря" занимает в чемпионате УПЛ 4-е место, набрав 20 очков.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Dabo93
07.10.2021 в 18:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Viktor Ivanjvich
07.10.2021 в 17:32
а толку
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