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Вернидуб вернулся в обойму Зари перед матчем с Шахтером
Луганчане целенаправленно готовятся к матчу с горняками
Фото: ФК Заря Луганск
11 тур УПЛ стартует поединком "Шахтера" и "
Подготовку к противостоянию с "горняками" подопечные Виктора Скрипника начнут 7 октября. Луганчане проведение спарринга не планируют, решив сосредоточиться на тренировочном процессе и устранением, прежде всего, брешей в обороне.
По имеющейся информации, восстановился после травмы защитник Виталий Вернидуб, пропускавший поединок 10 тура — с "Десной". Отсутствует в тренировочном лагере только Даниил Алефиренко, который сейчас находится в расположении молодежной сборной Украины.
Напомним, что "Заря" занимает в чемпионате УПЛ 4-е место, набрав 20 очков.
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