Вернидуб вернулся в обойму Зари перед матчем с Шахтером

11 тур УПЛ стартует поединком "Шахтера" и " Зари ", который состоится 15 октября

Подготовку к противостоянию с "горняками" подопечные Виктора Скрипника начнут 7 октября. Луганчане проведение спарринга не планируют, решив сосредоточиться на тренировочном процессе и устранением, прежде всего, брешей в обороне.

По имеющейся информации, восстановился после травмы защитник Виталий Вернидуб, пропускавший поединок 10 тура — с "Десной". Отсутствует в тренировочном лагере только Даниил Алефиренко, который сейчас находится в расположении молодежной сборной Украины.

Напомним, что "Заря" занимает в чемпионате УПЛ 4-е место, набрав 20 очков.