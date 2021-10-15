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Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
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fcdynamo.kiev.ua
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между ФК "Львов" и киевским "Динамо".
Лидер турнирной таблицы приедет в гости к аутсайдеру. Международный перерыв дал возможность лидерам команды Луческу вернуться в строй. Бросит ли Мирча в бой Миколенко и Буяльского? Даст ли бой андердог фавориту? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 октября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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