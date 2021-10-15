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Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги между ФК "Львов" и киевским "Динамо".

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Лидер турнирной таблицы приедет в гости к аутсайдеру. Международный перерыв дал возможность лидерам команды Луческу вернуться в строй. Бросит ли Мирча в бой Миколенко и Буяльского? Даст ли бой андердог фавориту? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 16 октября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Львов Трансляция Аудио онлайн стрим
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